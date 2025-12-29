Le autorità stanno cercando di chiarire le cause della morte della 26enne rinvenuta morta nel suo appartamento a Siena, le indagini sono in corso.

Una giovane di 26 anni è stata trovata morta nella propria abitazione nella zona di Acquacalda-Petriccio a Siena. La drammatica scoperta è stata fatta dalla madre, che non riusciva a contattarla da diverse ore, mentre sul posto sono intervenuti sanitari, polizia e il medico legale per i primi accertamenti.

Tragedia a Siena: giovane donna trovata morta in casa

Come riportato dal Corriere della Sera, Luna Falchi è stata trovata senza vita nella tarda mattinata a Siena, all’interno della propria abitazione nella zona di Acquacalda-Petriccio. La drammatica scoperta è stata fatta dalla madre, preoccupata per non essere riuscita a contattarla nelle ore precedenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso. La notizia ha sconvolto il quartiere, lasciando residenti e vicini increduli davanti a una tragedia così improvvisa e inspiegabile.

Ragazza di 26 anni trovata morta in casa a Siena: la dinamica e cosa non torna

Le autorità hanno attivato tutte le procedure investigative: sul luogo sono giunti agenti delle Volanti, della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica per i rilievi. Successivamente sono arrivati anche il medico legale e il Pubblico Ministero di turno, Niccolò Ludovici, che coordina le indagini.

Al momento non sono note le cause del decesso: non sarebbero emersi segni evidenti di violenza, e ogni ipotesi resta aperta. È stata disposta l’autopsia sul corpo della giovane, trasferito all’istituto di medicina legale, per chiarire le circostanze della morte e ricostruire le ultime ore di vita della ventiseienne.