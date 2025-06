Ragazzi sulle strisce travolti da un furgone: epilogo drammatico per una 15enne

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Tolentino, in provincia di Macerata, quando un ragazzo e una ragazza, di 16 e 15 anni, sono stati travolti sulle strisce pedonali da un furgone.

Erano circa le 17.45 di ieri, 7 giugno 2025, quando una ragazza di 15 e un suo amico di 16 sono stati travolti da un furgoncino mentre attraversavano la strada sulle strisce per recarsi all’interno di un centro commerciale.

I due ragazzi avevano appena parcheggiato lo scooter e avevano ancora il casco in mano quando sono stati investiti. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del 118 e le autorità, che dovranno stabilire l‘esatta dinamica dell’incidente.

I soccorsi sono intervenuti subito nel luogo dell’incidente, dove i due ragazzi, di 15 e 16 anni, sono stati travolti da un furgone. Il 16enne è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona, mentre per la ragazza di 15 anni che, a causa dell’urto è stata sbalzata via di una decina di metri, non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione, Gessica Vulpe è morta. Sotto choc il conducente del furgone.