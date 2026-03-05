Due 17enne e due 16enni sono stati arrestati per tentato omicidio in concorso, porto d'armi e lesioni aggravate.

Lo scorso 1 di febbraio due ragazzi di 20 anni sono stati aggrediti a Milano, zona Porta Romana. Uno di loro è stato preso a calci e pugni, l’altro è stato accoltellato. Quattro minorenni sono ora stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio in concorso, porto d’armi e lesioni aggravate.

Lo scorso 1 di febbraio a Milano, zona Porta Romana, due ventenni di Chiavenna sono stati aggrediti da quattro minorenni. Uno di loro è stato preso a calci e a pugni, l’altro invece è stato accoltellato. Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stata una spedizione punitiva, in seguito a una battuta di una delle due vittime in un McDonald’s: “portandosi con sé le armi a Milano è da pu****a”, riferendosi al fatto che i quattro poco prima si erano vantati di possedere un coltello a scatto, un tirapugni e dello spray al peperoncino. Quando appunto i due ventenni si stavano allontanando per rientrare a casa, i quattro li hanno raggiunti, col giovane che aveva fatto la battuta che è stato preso a calci e pugni. L’amico è intervenuto in sua difesa ma è stato accoltellato due volte, una allo sterno e una alla testa. Il giovane ha perso 1,5 litri di sangue ed è stato salvato in extremis dai sanitari.

Questa mattina, giovedì 5 marzo 2026, quattro minorenni sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Milano Porta Monforte, con l’accusa di tentato omicidio in concorso, porto d’armi e lesioni aggravate. Si tratta di due 17enne italiani di seconda generazione, e di due 16enni originari dello Sri Lanka. Tre di loro erano già noti alle autorità per precedenti reati di rapina e lesioni.