Dumitru Dolhoniuc, romeno di 45 anni, ha ucciso a mani nude il coinquilino dopo una lite per la spesa e le pulizie.

Un litigio per motivi futili si è trasformato in una tragedia, avvenuta a Scoglitti, frazione di Vittoria, nel Ragusano. Un uomo di nazionalità romena ha ucciso il suo coinquilino a mani nude.

Ragusa, litiga con il coinquilino per la spesa e le pulizie: lo uccide a mani nude

Un banale litigio per la spesa e le pulizie di casa è finito in omicidio. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri a Scoglitti, frazione balneare di Vittoria, nel Ragusano. Un uomo di nazionalità romena è stato picchiato e ucciso dal suo coinquilino, un suo connazionale. I due vivevano nella stessa casa insieme ad altri lavoratori dell’est Europa, impegnati nelle aziende agricole della zona. L’omicidio è stato commesso dopo la lite e l’assassino ha confessato. La vittima si chiama Vasile Romasc, di 43 anni, mentre l’assassino è Dumitru Dolhoniuc, di 45 anni, che dovrà rispondere dell’accusa di omicidio ed è stato trasferito in carcere.

La dinamica dell’omicidio

L’omicidio è stato commesso in un’abitazione di campagna occupata da cinque coinquilini romeni, al culmine di un litigio per futili motivi. I due protagonisti della discussione sono passati alle mani e poi è avvenuto il delitto. IL 45enne Dumitru Dolhoniuc ha confessato l’omicidio, spiegando di aver aggredito la vittima colpendola con violenti e ripetuti colpi, a mani nude, alla testa e al corpo. Le persone presenti hanno confermato questa versione. La Procura ha disposto l’autopsia sul cadavere da parte del medico legale.