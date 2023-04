Ragusa, scontro fra tre autombili: ci sono 4 feriti

Terribile incidente a Comiso, in provincia di Ragusa, dove tre automobili sono andare a collidere causando 4 feriti

Era la tarda serata di ieri, venerdì 14 Aprile, quando, per cause ancora da accertare, tre automobili sono andate a collidere su una strada di Comiso, in provincia di Ragusa. Il grave incidente ha causato quattro feriti.

Ragusa, incidente fra tre automobili: 4 persone rimangono ferite

L’incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte di ieri a Comiso, un piccolo comune con poco più di 30 mila abitanti situato nella vicinanze di Ragusa. La dinamica del sinistro non è ancora stata accertata, ma dalle prime informazioni che arrivano si sa che sono stati tre i veicoli che si sono scontrati. Una di queste automobili, dopo il primo scontro, si è ribaltata, andando a finire contro un’altra macchina parcheggiata a bordo della strada.

L’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Lo scontro è stato violentissimo e ha causato quattro feriti. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze, che hanno accompagnato le persone coinvolte al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Sul luogo del sinistro sono arrivati, in un secondo momento, anche i vigili del fuoco che hanno liberato la zona e i carabinieri che si sono occupati di fare tutti i rilievi del caso.