Rai, è ufficiale: Chiocci al TG1 e Preziosi al TG2

Arriva il via libera dal consiglio di amministrazione Rai sul pacchetto di nomine proposto dall’amministratore delegato Roberto Sergio: tra queste spiccano Gian Marco Chiocci al Tg1 e Antonio Preziosi al Tg2. Il sì sarebbe arrivato nonostante il voto contrario della presidente del cda, Marinella Soldi.

Gian Marco Chiocci e Antonio Preziosi alla guida di Tg1 e Tg2: due nomi che hanno diviso il cda Rai

Soldi non sarebbe stata l’unica ad opporsi ai due nomi proposti dall’Ad Sergio: contraria è stata anche la consigliera, in quota Pd, Francesca Bria e il consigliere eletto dai dipendenti Riccardo Laganà. Alessandro Di Majo, quota M5S, si è invece astenuto. I tre voti favorevoli sono arrivati, oltre che da Sergio, anche da due consiglieri di maggioranza, Simona Agnes e Igor De Biasio, sufficienti per l’approvazione.

Gian Marco Chiocchi, direttore dell’Adnkronos, arriva così al Tg1. Il suo nome, spinto dalla premier Giorgia Meloni, arriva spalla a spalla con quello di Antonio Preziosi, che va al Tg2 sulla spinta di Forza Italia. Il malcontento della presidente del cda Soldi sarebbe anche e soprattutto per l’assenza di rappresentanze femminili.

Poche donne? Da Viale Mazzini replicano

I vertici di Viale Mazzini a proposito dell’assenza di donne negli incarichi maggiori si sono difesi spiegando che due donne arriveranno in qualità di capo e vice dello staff dell’Amministratore delegato Roberto Sergio, e non solo: i cda delle controllate Rai Com e Rai Cinema avranno una rappresentanza paritaria dei due sessi.

Tre donne saranno poi alla direzione di genere chiave come Fiction, Cultura e Rai Play, inoltre è prevista una guida femminile, Monica Maggioni, all’Offerta Informativa. Resterà una donna anche a Isoradio che, per il momento, pare continuerà ad essere Angela Mariella, in quota Lega.