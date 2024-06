La rivoluzione in Viale Mazzini prosegue anche sul secondo canale. VivaRai2, come sapevamo da un po’, è stato messo in panchina insieme al suo conduttore Fiorello. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, al posto dello showman siciliano ci sarebbero due nomi più o meno noti.

Rai2, Fiorello fuori dai palinsesti del mattino: chi ci sarà al suo posto?

Rai2 sta preparando una nuova e scoppiettante stagione televisiva. I palinsesti 2024/2025 vedranno diversi cambiamenti, specialmente al mattino. Come sappiamo da qualche tempo, VivaRa2 e il clan di Fiorello sono stati messi in panchina, Nonostante gli ottimi ascolti, Rosario e la sua squadra verranno sostituiti da due nomi più o meno noti.

Rai2: arrivano Andrea Perroni e Carolina Di Domenico

Secondo alcune indiscrezioni, la mattina di Rai2 sarà affidata al comico e speaker radiofonico Andrea Perroni e alla conduttrice Carolina Di Domenico. I due dovrebbero essere al timone di un format che va in scena dal lunedì al venerdì, nella stessa fascia oraria che era di Fiorello.

Binario 2 è il nuovo programma Rai

Voci di corridoio dicono che Andrea e Carolina dovrebbero presentare un programma intitolato Binario 2. Il numero, ovviamente, si riferisce al canale Rai e, ad essere onesti, sembra voler richiamare il fortunato format di Fiorello. Mentre VivaRai2 andava in onda dalla strada, la nuova trasmissione di Perroni e Di Domenico dovrebbe essere trasmesso da una stazione ferroviaria.