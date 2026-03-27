Raid a Beirut e offensiva nel sud del Libano: cosa sta accadendo

Fumo su Beirut e colpi nel sud del Libano segnano una nuova fase dello scontro tra Israele e Hezbollah, con conseguenze militari e umanitarie sempre più gravose

Una nuova ondata di violenza ha colpito il Libano: colonne di fumo si sono sollevate sullo skyline di Beirut dopo raid attribuiti all’esercito israeliano, mentre nel sud del paese le operazioni aeree hanno preso di mira presunte infrastrutture di Hezbollah. La tensione è cresciuta nel contesto di una serie di scontri transfrontalieri che, secondo i rapporti, vedono da settimane uno scambio di fuoco tra le forze israeliane e i miliziani sostenuti dall’Iran. In questo crescendo la pubblicazione di video e immagini dei bombardamenti ha contribuito a rendere tangibile l’escalation mediatica e militare.

L’escalation e gli attacchi aerei

Nel corso degli ultimi attacchi, Israele ha dichiarato di aver preso di mira obiettivi riconducibili a Hezbollah a Beirut e nel sud del Libano, con filmati che mostrano strutture ridotte a macerie. Tra le aree colpite è stata segnalata una stazione di servizio Amana a Rashidieh, nei pressi di Tiro, dove un’immensa colonna di fumo e fiamme si è levata dopo l’impatto dei missili. A Bchamoun, a circa 10 chilometri a sud-est di Beirut, un attacco a un condominio ha causato almeno due vittime secondo il Ministero della Salute libanese. Questi raid si inseriscono in un quadro di colpi e risposte che hanno ampliato la portata delle operazioni aeree.

Il ruolo dei video e della narrazione pubblica

La diffusione di filmati che mostrano esplosioni e edifici distrutti è diventata parte integrante della strategia comunicativa bellica: l’esercito israeliano ha pubblicato sequenze che, secondo la sua ricostruzione, attesterebbero la distruzione di depositi e installazioni di Hezbollah. Questo flusso visivo non solo documenta le azioni militari, ma contribuisce anche a plasmare la percezione internazionale del conflitto, mettendo in evidenza la rapidità degli attacchi e l’impatto sulle aree civili.

Offensiva di terra e obiettivi strategici

Parallelamente ai raid aerei, Tel Aviv ha concentrato mezzi e truppe lungo il confine, muovendo migliaia di soldati verso il Libano con l’obiettivo dichiarato di ricostruire una condizione di sicurezza nella regione. Secondo analisi sul campo, i bombardamenti sull’asse meridionale servono a “spianare la strada” a un’eventuale avanzata terrestre, con manovre indirizzate verso centri come Naqora, Khiam e Taybeh. L’intento ufficiale è la creazione di una zona cuscinetto o di sicurezza, una misura che, nei fatti, rischia di tradursi in una nuova forma di occupazione e in tensioni locali prolungate.

Fronti e progressi militari

Sui fronti di Naqora, Khiam e Taybeh le forze israeliane hanno tentato manovre di aggiramento e avanzamento con cautela, memori delle esperienze passate come la guerra del 2006. Hezbollah ha risposto con razzi e attacchi al nord di Israele, segnalando colpi contro posizioni e convogli. Questo scambio ha causato perdite umane e militari: secondo fonti aggiornate, i combattimenti hanno provocato quasi 1.100 vittime in Libano e 18 morti in Israele, mentre un conteggio dettagliato riferisce di 1.024 morti e 2.740 feriti in Libano nel periodo compreso tra il 2 e il 21 marzo. Le cifre divergenti riflettono la difficoltà di ottenere bilanci immediati e completi in aree di conflitto.

Emergenza umanitaria e responsabilità internazionale

Il conflitto ha già generato una vasta crisi umanitaria: oltre un milione di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e circa il 15% del territorio libanese è stato interessato da ordini di evacuazione permanente, comprendendo il sud fino al fiume Zahrani e ampie periferie di Beirut come la Dahiyeh. Le autorità locali hanno allestito oltre 600 centri di accoglienza, ma numerose famiglie vivono in tende e rifugi improvvisati, esposti alle intemperie e alla carenza di servizi essenziali.

Assistenza, diplomazia e scenari futuri

Organizzazioni nazionali e internazionali si mobilitano per fornire aiuti, ma la scala del bisogno supera le capacità disponibili. A livello politico, i tentativi diplomatici per ottenere una cessazione dei bombardamenti e l’avvio di negoziati hanno incontrato scarso successo, mentre il governo israeliano ribadisce l’intenzione di creare aree di sicurezza nel sud del Libano. Inoltre, la possibile conclusione della missione della forza di interposizione Unifil con 10.000 soldati verso la fine del 2026 potrebbe lasciare un vuoto operativo che accentuerebbe l’incertezza regionale. In questo contesto, le prossime settimane saranno decisive per capire se la via della diplomazia riuscirà a frenare l’escalation o se il conflitto si allargherà ulteriormente.