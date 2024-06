Finito il Gf, continuano i rancori. Nel tragitto per il party di beneficenza milanese organizzato da Chi, Beatrice ha fatto un gesto contro Mirko e Perla che non è passato inosservato.

Il 27 giugno si è tenuto un party di beneficenza organizzato dal settimanale Chi, a Milano. Alla festa erano invitati diversi ex gieffini, dato che il direttore del giornale Alfonso Signorini è anche il conduttore del reality. Ci sono state però delle polemiche e a far discutere è stato il gesto di Beatrice Luzzi.

Il gesto di Beatrice Luzzi contro Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Il Grande Fratello 2024 è stato vinto da Perla Vatiero, che è stata al centro delle dinamiche per il tira e molla con Mirko Brunetti. Ora i due sono tornati a essere una coppia ma ciò che ha infuocato la casa quest’anno sono stati anche i contrasti fra i due e Beatrice Luzzi.

Lei è di certo la vincitrice morale del programma. Tutti e tre sono sono stati invitati al party di beneficenza organizzato dal settimanale Chi a Milano ma un gesto ha fatto molto discutere.

L’attrice ha dimostrato di avere dei rancori nei confronti della coppia, facendo un gesto inequivocabile: ha cambiato scompartimento del treno per non incontrarli.

Il racconto di Beatrice Luzzi

Visti i buoni rapporti con Alfonso Signorini, la Luzzi non poteva mancare all’evento. Su Instagram ha raccontato alcuni dettagli, anche sul viaggio fino a Milano Marittima, luogo del party.

In una storia ha rivelato di aver cambiato scompartimento per ovvi motivi. Quali sarebbero?

Sembra che in quello da lei scelto ci fossero già Mirko e Perla quindi, per non incontrarli, avrebbe cambiato posto. Non lo dice chiaro e tondo ma lo lascia intendere. Altro che acqua passata, i rancori continuano e già aveva polemizzato sul fatto che Mirko fosse apparso in copertina vicino alla vincitrice, nonostante fosse uscito dal gioco alcune settimane prima: “Certo, hanno partecipato in coppia!”.