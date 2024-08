Randi Ingerman, attrice e showgirl molto apprezzata, è stata truffata dal suo avvocato. Stando a quanto si apprende dai media, la 56enne pensava di aver vinto diverse cause e di aver addirittura ottenuto un risarcimento di quasi 300mila euro.

Randi Ingerman truffata e raggirata dal suo avvocato

Situazione spiacevole e piuttosto problematica per Randi Ingerman, che è stata truffata dal suo avvocato. Stando a quanto si apprende dal Corriere della Sera, l’attrice e showgirl si era rivolta a Serena Grassi, 45 anni, per risolvere alcune questioni legali, tra cui una causa contro la UBI Banca e altre controversie con una clinica e l’INPS.

Randi Ingerman: finte promesse dall’avvocato

Tutto sembrava procedere per il meglio, tanto che l’avvocato aveva assicurato a Randi Ingerman di aver vinto la causa contro la UBI Banca, che adesso avrebbe dovuto risarcirla di 277.000 euro. Non solo, a suo dire anche le altre controversie avevano risvolti positivi. A sostegno di ciò, la Grassi presentava documentazioni accurate. Peccato, però, che fosse tutto falso.

Le accuse all’avvocato Serena Grassi

Soltanto in un secondo momento, Randi Ingerman ha scoperto che alcune cause non erano nemmeno state avviate. Il suo avvocato, in sostanza, non ha fatto altro che riempirla di bugie, presentando sentenze del tribunale contraffatte. Serena Grassi è accusata di patrocinio infedele e di falso, in quanto si è “resa infedele ai propri doveri professionali arrecando danno alla sua assistita, facendole credere in più occasioni, anche mediante la formazione di provvedimenti giurisdizionali falsi, di aver instaurato procedure giudiziarie in suo favore, in realtà mai avviate o, seppur avviate, definite con esito diverso da quello comunicatole“. Per il momento, il pubblico ministero Giovanni Tedeschi ha chiesto il rinvio a giudizio per la Grassi.