Rapina in pizzeria a Casavatore: fucili puntati in faccia ai clienti, anche ad alcuni bambini

Momenti di paura in pizzeria di Casavatore dopo l’ingresso di due malviventi che hanno dato vita a una rapina armata: paura tra le persone presenti.

Una serata in compagnia si è rivelata un momento da incubo all’interno di un locale a Cavasatore, in provincia di Napoli. Due persone a volto coperto sono entrate in una pizzeria e si sono fatte consegnare l’incasso. I ladri armati hanno puntato un fucile anche a un bambino, poi hanno preso gli oggetti di valore ad alcuni commensali presenti nel locale.

Rapina in una pizzeria di Casavatore

I malviventi si sono fatti consegnare denaro in cassa, telefonini e oggetti di valore prima di dileguarsi. Nel frattempo il personale di polizia ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del locale.

Nel frattempo il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli, ha commentato il video, parlando di un episodio inquietante. “Come è possibile vedere dalle immagini, i due criminali non si sono fatti scrupolo di puntare le armi nei confronti delle famiglie presenti con bambini al seguito seduti a tavola per cenare“, si legge sul profilo Facebook dell’esponente politico.

Rapina in una pizzeria di Casavatore, indagini in corso

I titolari della struttura hanno denunciato alle forze dell’ordine quanto accaduto. Lo stesso consigliere Borrelli ha chiesto di intervenire per arginare questo pericoloso fenomeno delle rapine. “Oramai la violenza nel napoletano è fuori controllo e i rischi di trovarsi coinvolti in una sparatoria sono diventati inaccettabili. È giunto il momento di mettere in campo tutte le risorse possibili per fronteggiare la criminalità“, ha concluso Borrelli.