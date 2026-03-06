Rapporto occupazione Usa: sorpresa negativa con 92.000 posti persi e tensione sulla Fed

Il rapporto di febbraio evidenzia una contrazione dell'occupazione di 92.000 posti, un aumento del tasso di disoccupazione al 4,4% e segnali contrastanti tra dati governativi e report privati

FLASH – Nelle ultime ore il mercato del lavoro statunitense registra una svolta inattesa: il Dipartimento del Lavoro ha comunicato che l’economia ha perso 92.000 posti di lavoro a febbraio. Il dato arriva insieme all’aumento del tasso di disoccupazione allo 4,4%, in crescita di 0,1 punti percentuali rispetto a gennaio. Sul piano temporale e geografico, la rilevazione riguarda l’intero mercato del lavoro degli Stati Uniti nel mese di riferimento e contraddice le attese degli economisti, che prevedevano invece modesti aumenti dell’occupazione.

La lettura mensile si inserisce in un contesto di revisioni al ribasso delle stime precedenti. I dati ufficiali contrastano con il rapporto del settore privato: il rapporto ADP segnalava una crescita dell’occupazione, mentre le cifre del Dipartimento del Lavoro mostrano un netto rallentamento. La situazione si evolve rapidamente e richiede ulteriori aggiornamenti dai principali indicatori economici.

Settori più colpiti e dinamiche settoriali

AGGIORNAMENTO ORE: la perdita occupazionale si concentra in alcuni comparti chiave dell’economia americana. Il comparto della sanità ha registrato la contrazione più marcata, con una riduzione di circa 28.000 posti nel mese. Parte di questo calo risulta riconducibile ad agitazioni sindacali e a interruzioni temporanee dell’attività in specifiche strutture, che hanno inciso soprattutto sulle prestazioni ambulatoriali.

Il settore federale evidenzia anch’esso una flessione, con una riduzione di circa 10.000 posti. Tale dinamica ha contribuito in modo significativo alla diminuzione complessiva dell’occupazione, riflettendo sia tagli di bilancio sia riorganizzazioni interne alle amministrazioni.

Trasporti e attività esposte ai dazi

Nel comparto del trasporto e magazzinaggio si contano perdite pari a circa 11.000 posti a febbraio. Il settore mostra una debolezza prolungata: il calo supera i 157.000 posti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La contrazione riflette una combinazione di fattori: riduzione della domanda, aumenti dei costi operativi e l’impatto delle tensioni commerciali e dei dazi sulle catene di fornitura. Queste variabili hanno ridotto la capacità di assorbimento del mercato del lavoro nel settore.

La situazione si evolve rapidamente: sono attesi ulteriori aggiornamenti dai principali indicatori economici per chiarire la durata e l’estensione di queste tendenze occupazionali.

Altri comparti e neutralità mensile

Alcuni settori non hanno mostrato variazioni significative rispetto al mese precedente. Edilizia, commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio e leisure e hospitality sono rimasti sostanzialmente stabili. La stabilità emerge nonostante il clima di incertezza economica. L’assenza di variazioni nette suggerisce un equilibrio fragile tra nuove assunzioni e cessazioni.

Dati complementari e revisioni

Il rapporto mensile include revisioni dei mesi precedenti. I dati di dicembre sono stati rivisti al ribasso, trasformando un guadagno iniziale in una perdita. Anche gennaio ha subito una correzione, seppure più contenuta. Le revisioni hanno ridotto il totale dei posti creati nei mesi antecedenti.

Il risultato fornisce una fotografia meno favorevole del mercato del lavoro rispetto alle prime stime. Si attendono ulteriori aggiornamenti dagli indicatori ufficiali per chiarire la durata e l’estensione di queste tendenze occupazionali.

Confronto con i report privati

Si attendevano ulteriori aggiornamenti dagli indicatori ufficiali per chiarire la durata e l’estensione delle tendenze occupazionali. Il report ADP per il settore privato, pubblicato il giorno prima, segnalava l’aggiunta di circa 63.000 posti. Il segmento istruzione e servizi sanitari risultava in testa con circa 58.000 nuovi posti. La discrepanza tra le rilevazioni governative e quelle private evidenzia differenze metodologiche e di copertura che possono produrre segnali divergenti sul mercato del lavoro.

Implicazioni per la politica monetaria e i mercati

La frenata occupazionale arriva a poche settimane dalla riunione della Federal Reserve fissata per il 17 e 18 marzo. Le attese di mercato restano centrate su tassi nell’intervallo 3,50%–3,75%. Tuttavia, i dati più deboli hanno incrementato la probabilità di un taglio dei tassi in una fase successiva dell’anno. Sul mercato obbligazionario si osservano movimenti di prezzo coerenti con questa revisione delle attese. Gli operatori continueranno a monitorare i prossimi indicatori per valutare l’entità delle pressioni sul mercato del lavoro e le implicazioni sulla politica monetaria.

Proseguiranno il monitoraggio dei prossimi indicatori per valutare l’entità delle pressioni sul mercato del lavoro e le implicazioni sulla politica monetaria. Gli operatori finanziari hanno reagito immediatamente: a metà giornata il Nasdaq segnava un calo dello 0,8%, l’S&P 500 intorno all’1% e il Dow Jones l’1,1%. I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi sono diminuiti. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato contro un paniere di valute.

Rischi e incertezza

Gli economisti evidenziano due forze contrastanti. Una marcata debolezza dell’occupazione rafforzerebbe l’argomento per una riduzione dei tassi. Tuttavia permangono rischi inflazionistici derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia e dalle tensioni commerciali. Questo quadro complica la decisione della Federal Reserve, divisa tra sostegno alla ripresa occupazionale e vigilanza sull’inflazione.

Condizione dei lavoratori e prospettive

AGGIORNAMENTO ORE: il mercato del lavoro mostra segnali di difficoltà che complicano la scelta della Federal Reserve. La quota di disoccupati a lungo termine (oltre 27 settimane) rimane elevata: circa 25,3% degli iscritti alle statistiche sulla disoccupazione rientra in questa categoria. Il dato corrisponde a circa 1,9 milioni di persone e segnala una componente strutturale di vulnerabilità occupazionale.

Il numero di lavoratori part-time per ragioni economiche è diminuito, ma resta significativo. Ciò indica la persistenza di una sottoccupazione che limita il ritorno alla piena occupazione. Sul piano macroeconomico, il rapporto di febbraio descrive un mercato in rallentamento con punti critici nei settori della sanità e dei trasporti. Le revisioni dei dati attenuano i guadagni passati e hanno implicazioni immediate per la politica monetaria e i mercati finanziari; gli sviluppi futuri sull’inflazione e sulle decisioni della Federal Reserve determineranno la traiettoria dell’occupazione nei prossimi mesi.