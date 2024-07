Re Carlo si è ritirato nel Castello di Mey, nel quale ha deciso di trascorrere un po’ di tempo da solo prima di unirsi al resto della famiglia reale.

Re Carlo si è ritirato presso il Castello di Mey: pausa di riflessione per il monarca

Re Carlo è arrivato presso il Castello di Mey nella giornata di lunedì. ha deciso di trascorrere un po’ di tempo da solo prima di unirsi al resto della famiglia reale nella tenuta in Scozia. Una fonte vicina alla famiglia reale ha dichiarato alla stampa inglese che ogni anno Carlo si reca nel Castello da solo per rilassarsi e pianificare le discussioni che avrà con gli altri membri della famiglia quando si incontreranno nel castello scozzese.

Re Carlo si è ritirato presso il Castello di Mey: lo strano rito

Secondo la fonte, l’affetto di re Carlo per la sua nonna, che aveva scelto quel Castello perché “era triste come lei“, secondo la storia raccontata, è ancora molto forte. Il re ha uno strano rito, ovvero inizia sempre la sua visita al castello cogliendo un mazzo di fiori nel giardino recintato della Regina Madre e deponendoli sulla panchina di pietra dalla quale la nonna ammirava le isole Orcadi. Nella giornata di sabato il Re dovrebbe visitare gli annuali Mey Highlands Games nel villaggio di John O’Groats. Non si sa ancora se la Regina Camilla lo raggiungerà per poi andare insieme a Balmoral, dove arriveranno anche gli altri membri della famiglia reale.