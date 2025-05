In conseguenza del decesso di un sub specializzato durante le operazioni di recupero del Bayesian è stata presa un'importante decisione

Si chiamava Robcornelis Maria Huijben Uiben, era olandese, aveva 39 anni ed operava come sub specializzato l’uomo deceduto nel corso delle operazioni di recupero del relitto del Bayesian, lo yacht di lusso del magnate inglese Mark Lynch. L’imbarcazione era affondata lo scorso 19 agosto nel mare di Porticello (Palermo) e negli ultimi giorni avevano preso il via le attività per raggiungere l’imbarcazione, che si trova ad una profondità di 49 metri, e riportarla in superficie.

Attività nel corso delle quali l’esperto, impegnato ad effettuare delle manovre sul relitto, ha perso la vita. Questo ha avuto importanti conseguenze ed è stata presa una drastica decisione che riguarda proprio i lavori di recupero.

Sub morto durante il recupero del Bayesian: cosa succede adesso

In tanti si domandano cosa succederà dopo il decesso del sub specializzato 39enne, ottava vittima dopo le altre sette decedute nel corso del naufragio del veliero. Il sommozzatore aveva effettuato un’immersione e stava lavorando insieme ad altri colleghi al taglio del bomba. Si tratta di un’operazione che anticipa la successiva rimozione dell’albero da 75 metri del veliero. Il sub avrebbe prima tentato con le chiavi inglesi per poi procedere con una sorta di fiamma ossidrica chiamata cannello. Ma qualcosa è andato storto e l’uomo ha perso la vita.

Proprio per capire che cosa sia successo a 49 metri di profondità è stata presa una drastica decisione: il sequestro dell’area è stato disposto dalla Procura di Termini Imerese e questo ha di fatto provocato l’immediata interruzione delle operazioni. Sulla vicenda è intervenuta anche la società Tmc Marine con un comunicato nel quale conferma la volontà di collaborare attivamente al fine di ricostruire nel dettaglio i fatti e chiarire le circostanze dell’incidente.

Morte durante recupero Bayesian: la decisione della società

“Siamo addolorati nel confermare la tragica morte di un subacqueo specializzato- si legge in una nota della società britannica Tmc Marine, -Le circostanze dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità e tutte le parti interessate stanno offrendo la loro piena collaborazione. Stiamo offrendo ogni supporto alla squadra di recupero sul posto in questo momento straziante e i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia della vittima”.