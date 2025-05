Recupero del veliero Bayesian: operazioni in corso in Sicilia

Il mare di Sicilia si prepara a ospitare una delle operazioni di recupero marittimo più attese degli ultimi anni. Gli esperti di recupero sono giunti a Porticello, dove giace il relitto del veliero Bayesian, affondato il . Questa operazione non solo rappresenta un’importante sfida tecnica, ma anche un’opportunità per approfondire le conoscenze sulla salvaguardia del patrimonio marittimo.

Arrivo della chiatta Hebo Lift 2

La chiatta da lavoro Hebo Lift 2 ha fatto il suo ingresso al porto di Termini Imerese, portando con sé attrezzature all’avanguardia per il recupero. Con una superficie di 700 metri quadrati e gru di bordo, questa struttura galleggiante è fondamentale per il successo dell’operazione. L’equipaggio, composto da professionisti del settore, è pronto a lavorare in sinergia con i subacquei e i piloti di veicoli telecomandati, che si uniranno nelle prossime 48 ore.

Preparativi e attrezzature

Nei prossimi giorni, Hebo Lift 2 rimarrà in porto per completare il caricamento delle attrezzature specifiche necessarie per il recupero del veliero. La preparazione meticolosa è essenziale per garantire che ogni fase dell’operazione si svolga senza intoppi. La partenza della chiatta è prevista per il fine settimana, in concomitanza con l’arrivo della gru galleggiante principale, la Hebo Lift 10, una delle più potenti d’Europa, con una stazza lorda di 5.695 tonnellate.

Il ruolo della gru Hebo Lift 10

La Hebo Lift 10, partita da Rotterdam, rappresenta un elemento cruciale per il recupero del veliero. La sua potenza e capacità di sollevamento sono indispensabili per affrontare le sfide che il relitto presenta. Con l’arrivo di questa unità, le operazioni di recupero entreranno in una fase decisiva, promettendo di restituire alla luce un pezzo di storia marittima.