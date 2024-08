Il Red Valley Festival è tornato dal 14 al 17 agosto 2024 in Sardegna, con tante novità e famosi artisti della scena italiana e internazionale. Nella serata di ieri, venerdì 16 agosto, durante il live di Geolier lo spray al peperoncino ha compromesso l’esibizione del rapper. Ecco cosa è successo.

Spray al peperoncino al concerto di Geolier a Olbia

Al Red Valley Geolier è costretto a fermare per alcuni istanti la musica perché a pochi metri dal palco alcuni giovanissimi agitano le torce dei telefoni per segnalare che qualcosa non va in mezzo alla calca: qualcuno ha spruzzato lo spray al peperoncino e i sintomi tra i giovanissimi non sono mancati.

Fortunatamente, dopo pochi istanti la situazione è tornata alla normalità ed è continuato lo show.

Spray al peperoncino al concerto di Geolier nel 2023

Nell’agosto del 2023, durante il concerto alla Smile Arena di Campo Genova, l’entusiasmo dei fan si è interrotto sempre a causa dello spray al peperoncino.

In quell’occasione ad un giovane è stato spruzzato lo spray negli occhi, colpendo anche anche altre persone. Il giovane, accecato, ha iniziato a saltare e cercare di scavalcare le transenne, ma è stato soccorso nell’immediato dalle forze dell’ordine e dalla Misericordia.

Fortunatamente l’epilogo nella serata di ieri è stato differente. Nessun ferito e nessun intervento dei soccorsi, soltanto tanta paura.