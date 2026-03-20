Il famoso attore ha reso pubblica la sua scelta di voto al Referendum del 21 e 22 marzo, invitando tutti a recarsi alle urne.

Il referendum sulla giustizia continua a tenere salda l’opinione pubblica a poche ore dalla fine della campagna referendaria, dato che domani sarà silenzio pre-elettorale, tuttavia non mancano i commenti di esponenti celebri del panorama televisivo che hanno detto la loro su questo tema scottante. Uno dei più liberi in merito è stato Alessandro Gassman.

Referendum Giustizia, l’importanza del voto

Il Referendum sulla Giustizia è stato al centro dei dibattiti sia politici intesi nel mero senso della parola, che dei programmi che trattano di politica per diverse settimane. I faccia a faccia hanno permesso ai cittadini di comprendere dove schierarsi.

Arrivando alle urne con consapevolezza si spera possa esserci una grande affluenza, considerato il fatto che in questo referendum non vi è un quorum da raggiungere, quindi più che mai è vero che ogni voto conta.

Ecco perché è fondamentale andare alle urne ed esprimere il proprio pensiero su questa riforma, per far sentire la propria voce e per svolgere pienamente il diritto e dovere di cittadino.

La scelta di Gassman al Referendum

Alessandro Gassman ha voluto parlare al proprio pubblico spiegando per cosa voterà al Referendum della Giustizia. Una scelta coraggiosa ma che forse è anche un monito per i suoi fans che lo seguono e che sono di età variegata.

La decisione di Gassman è di votare NO al Referendum e ha chiarito che la decisione è arrivata dopo una profonda riflessione personale, come riporta The Social Post e prima ancora da cittadino che da figura pubblica.

Il NO al Referendum sulla Giustizia perché secondo lui la costituzione va difesa e non modificata. Inoltre ha timori che con l’avvento del SI possano modificarsi i rapporti interni alla magistratura e che quindi la Legge non sarà uguale per tutti, eliminando una delle caratteristiche essenziali dello stato di diritto.

La sua presa di posizione è stata da molti apprezzata per il coraggio e da altri criticata perché teme di polarizzare l’opinione pubblica. La parola al popolo che eserciti il proprio diritto, questo fine settimana più che in altre situazioni.