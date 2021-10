Reggio Calabria, sposo aggredisce moglie dopo appena tre giorni per le spese del matrimonio

Una lite è sfociata in un’aggressione a Reggio Calabria. Dopo tre giorni dal matrimonio un episodio spiacevole per le spese del rinfresco e del dj.

Nemmeno il tempo di festeggiare il matrimonio che arriva già l’aggressione. Una donna di Reggio Calabria ha denunciato il nuovo sposo con l’accusa di averla picchiata per motivi di natura economica.

Aggressione a Reggio Calabria e sposo ammonito dal questore: la denuncia della donna

La consorte sarebbe stata aggredita per il pagamento del rinfresco nuziale, realizzato da pochi giorni, così come per il compenso del dj che ha intrattenuto i commensali durante il ricevimento.

Aggressione a Reggio Calabria e sposo ammonito dal questore: le conseguenze

Il questore della cittadina in riva allo Stretto ha ammonito l’uomo che avrebbe aggredito la moglie per la divisione dei fondi spesi durante il matrimonio. Le divergenze inizialmente verbali sarebbero andare oltre con percosse.

La donna avrebbe infatti riportato lividi sul corpo e graffi sulle braccia: richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Aggressione a Reggio Calabria e sposo ammonito dal questore

Il provvedimento di ammonimento, deciso dal questore di Reggio Calabria, punta a porre freno, seduta stante, al comportamento dell’uomo. Le forze dell’ordine hanno praticamente avvisato il marito della donna che, qualora dovessero verificarsi altri episodi, per l’uomo scatterebbe l’arresto.

L’obiettivo è quello di intervenire sul nascere ed evitare che episodi del genere possano ripetersi nell’arco del tempo. Nel frattempo la polizia ha ascoltato la testimonianza della donna che avrebbe mostrato i segni sul proprio corpo.