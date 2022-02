Reggio Emilia, uomo va dai Carabinieri: “Arrestatemi o uccido la mia ex moglie”

Un uomo di 50 anni residente in provincia di Reggio Emilia si è auto-denunciato ai Carabinieri, chiedendo loro di arrestarlo per non uccidere la sua ex.

«Arrestatemi o uccido la mia ex moglie»: queste le parole rivolte da un uomo di 50 anni nella stazione dei Carabinieri di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia.

E gli agenti hanno provveduto ad arrestarlo in seguito alla autodenuncia.

Ciò che ha portato a questo estremo e bizzarro gesto è il dolore e la rabbia per la separazione con la ex partner e la fine del matrimonio, che hanno portato il 50enne a macchiarsi di una serie di condotte persecutorie, condite con offese e minacce di morte. L’uomo ha ribadito le minacce anche davanti ai militari, ai quali la vittima si era rivolta già in passato sporgendo denuncia contro l’ex.

Ovviamente l’arresto è stato giustificato da una serie di condotte pericolose ad opera dell’uomo. In particolare, la vicenda che domenica 20 febbraio ha portato alla cattura del 50enne, è suddivisa in due momenti.

Il primo quando l’uomo si è presentato sotto l’abitazione della donna di Reggio Emilia, riempendola di insulti e di gravi minacce: «ti ammazzo» o «ti taglio la gola». Il secondo quando, rintracciato dai carabinieri di Scandiano, dopo che la donna li aveva contattati telefonicamente raccontando quanto accaduto, si è presentato in caserma confermando le minacce, dicendo poi: «Se non mi arrestate adesso lo farete quando l’ho uccisa».