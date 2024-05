Regola delle tre V nella dieta: i principi da seguire

Per seguire un percorso dietetico è necessario capire quali sono i pasti da consumare. Una dieta necessita anche di regole da seguire in modo da ottenere buoni benefici. Infatti la regola delle tre V aiuta proprio a dimagrire grazie a tre principi fondamentali. Scopriamo quali sono e come introdurli nel regime dimagrante.

Regola delle tre V nella dieta

In un percorso dietetico bisogna fare particolare attenzione a quello che si mangia, ma anche alla quantità delle porzioni dal momento che possono fare la differenza in un regime utile alla perdita di peso. La regola delle 3 V consiste in un regime sano e naturale, oltre che salutare che aiuta a dimagrire ma anche a stare bene.

Si tratta di una regola che è stata elaborata da due esperti del settore: Anthony Fardet ed Edmond Rock, rispettivamente nutrizionista e direttore della Ricerca per l’Agricoltura. I due esperti e nutrizionisti in questo settore aiutano a perdere peso in modo salutare e sano per l’organismo con alimenti adatti e giusti.

Con questa regola delle tre V si limitano i cibi ultra processati e troppo grassi che sicuramente non aiutano a dimagrire, anzi. Sono alimenti che constano delle cosiddette calorie vuote e quindi povere di nutrienti. Le merendine e il classico cibo spazzatura sicuramente non aiutano a perdere peso anche perché considerati prodotti altamente chimici.

Regola delle tre V nella dieta: cosa sono

Nella regola delle tre V presenti nella dieta, questa lettera risulta essere molto importante in quanto indica Vero, Varietà e Vegetali. Con Vero si fa riferimento a tutti quegli alimenti e cibi presenti in natura come mele, pinoli, semi di zucca che sicuramente sono da prediligere e preferire a quelli industriali ricchi di grassi e di carboidrati.

Sono alimenti ricchi di zuccheri, quindi non adatti al dimagrimento ma sono un danno anche per l’organismo e la salute del pianeta, in generale. Sono cibi che non danno nutrienti e si consiglia di preferire gli alimenti solidi a quelli liquidi per promuovere il senso di sazietà. Un’arancia spremuta è migliore del succo per i benefici che dona.

Con l’altra regola delle tre V, vi è anche la Varietà che significa che in un percorso dietetico risulta fondamentale variare gli alimenti che si consumano. Una varietà dei vari nutrienti a pranzo e a cena sicuramente aiuta a perdere peso e tornare in forma nel modo giusto. L’ultima V riguarda i Vegetali quindi ridurre il consumo di carne.

Un’alimentazione maggiormente vegetale, quindi a base di alimenti come verdure e legumi, aiuta non solo a stare in forma, ma anche ad avere un minor impatto ambientale. A tal proposito, la dieta MIND che punta su alimenti come cereali, legumi, frutta e verdura è molto utile ed efficace. Per esempio, invece della carne è possibile consumare lenticchie, semi oleosi, ecc.

Regola delle tre V nella dieta: integratore

Alla regola delle tre V che corrisponde Vero, Vegetali e anche Varietà degli alimenti, nel percorso dietetico si consiglia di aggiungere anche un buon supporto per aumentare i risultati del percorso dimagrante. Un integratore quale Spirulina Ultra è particolarmente raccomandato in quanto utile alla perdita di peso grazie anche alle opinioni di consumatori ed esperti oltre che del Ministero della Salute.

Una formula dimagrante made in Italy che si vende in compresse e che, assumendo in modo giusto e quotidiano, permette di ridurre i chili di troppo bruciando le calorie in eccesso. Aiuta poi a stimolare la fase metabolica quindi a perdere i chili rapidamente e sazia evitando così le troppo abbuffate durante i pasti. Ha poi proprietà detox poiché pulisce le scorie e le tossine depurando l’organismo.

Un integratore contenente ingredienti naturali che sono privi di controindicazioni o effetti collaterali. Tra questi si trova sicuramente l’alga spirulina che combatte i chili in più e le cellule di adipe e la gymnema che stimola il metabolismo di lipidi e di carboidrati riducendo la voglia di appetito e di abbuffarsi.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Sono consigliate fino a due compresse da assumere poco prima dei pasti insieme a dell’acqua per ottenere utili risultati.

L’ordine di un integratore quale Spirulina Ultra si effettua soltanto dal sito ufficiale del prodotto in modo da garantire l’esclusività e originalità. Si compila il form con i propri dati ottenendo così la promozione di 4 confezioni a un costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento anticipato tramite Paypal o carta di credito o con contanti al corriere alla consegna.

