Relazione aperta per Fedez e Ferragni? Le dichiarazioni di Taylor Mega scatenano il dibattito. Roberto Alessi difende la privacy della coppia e dei loro figli.

Taylor Mega, durante la sua apparizione al programma “Le Iene” il 29 settembre, ha fatto scalpore con le sue rivelazioni sulla situazione matrimoniale di Fedez e Chiara Ferragni. Secondo Taylor Mega, la coppia sarebbe stata aperta nell’ultimo anno del loro matrimonio, una affermazione che ha generato molti dibattiti e speculazioni.

Relazione aperta tra Fedez e Ferragni? L’opinione di Roberto Alessi

Tuttavia, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e noto esperto di gossip, ha contraddetto questa affermazione durante la trasmissione “La Vita in Diretta” con Alberto Matano. Alessi ha chiarito che non ci sono prove concrete che Fedez e Chiara Ferragni fossero una coppia aperta, sottolineando che tale affermazione non sembra trovare fondamento.

Alessi ha anche criticato aspramente Taylor Mega per le sue dichiarazioni, definendole “molto brutte” e dannose, soprattutto considerando l’impatto che queste notizie potrebbero avere sui figli della coppia. Ha ribadito l’importanza di rispettare la separazione della coppia e di evitare di diffondere notizie che potrebbero essere dolorose per i bambini coinvolti.

Fedez e Chiara Ferragni, relazione aperta? Parla Roberto Alessi

Taylor Mega, nel suo intervento, ha ammesso di aver avuto un flirt passionale con Fedez, ma ha negato di essere la causa della rottura del matrimonio, sostenendo che la coppia era già aperta. Ha anche partecipato alla canzone “L’infanzia difficile di un benestante” di Fedez, che è stata vista come una risposta alle critiche di Tony Effe nel contesto del loro dissing.

Chiara Ferragni, fino a ora, ha scelto di mantenere il silenzio su queste illazioni, dopo aver chiesto a Fedez e Tony Effe di tenere fuori dal loro dissing. Tuttavia, ha annunciato di voler raccontare la sua versione dei fatti in futuro, sebbene non sia ancora chiaro come e quando lo farà.