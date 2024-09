Fabrizio Corona ha lanciato una bomba. Secondo quanto riportato dall’ex re dei paparazzi, Fedez avrebbe tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega.

“Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega”, la rivelazione di Corona

Negli ultimi giorni si è parlato tantissimo del dissing tra Fedez e Tony Effe, in cui è stata coinvolta Chiara Ferragni e altre donne che hanno frequentato i due rapper. Fabrizio Corona è intervenuto nella vicenda, lanciando una bomba. L’ex re dei paparazzi ha rivelato che Fedez avrebbe tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega, ex fidanzata di Tony Effe.

“Quando si sono separati Fedez e Chiara Ferragni, lei era in decadenza totale, aveva perso tutto e tanti pensavano che la rottura fosse una montatura. Credevano che fosse una mossa per distogliere l’attenzione, ma non era affatto così. Ora qualcuno pensa che sia fake anche la storia del dissing. Magari, ma non è così. A livello di marketing è stata una cosa pazzesca, peccato che non è organizzata, ma è reale” ha dichiarato Fabrizio Corona, aggiungendo diversi dettagli su un presunto tradimento.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Fedez

“La Dark Polo Gang era vicina a Fedez e lo stesso Tony quando era solista. Le cose sono cambiate quando Fedez e Chiara si sono lasciati” ha spiegato Fabrizio Corona, aggiungendo di aver poi ricevuto un messaggio in cui veniva riferito che Tony Effe sarebbe stato il nuovo fidanzato della Ferragni. “Io gli dico sempre che anche se Chiara avesse avuto un flirt con Tony, alla fine lei era libera e Fedez ha avuto altre relazioni. Io non considero infami quelli che vanno con le ex di amici” ha aggiunto Fabrizio Corona.

“Taylor Mega invece stava con Tony, poi hanno avuto un momento di pausa. Fedez scriveva a Taylor mentre stava con Chiara e la Mega stava con Tony” ha aggiunto Fabrizio Corona. “Taylor mi ha detto ‘quando Fedez mi scriveva io mi ecc*tavo’. Un giorno lui la invita nel vecchio studio e succede quello che pensate, mentre lui stava con Chiara. A cavallo tra il 2018 e il 2019, Fedez è andato con Taylor Mega e rimangono in contatto. Questo è il primo precedente. Chiara l’ha saputo di recente. Fedez è stato nuovamente con Taylor nell’ultimo periodo, da separato, ma è successo anche prima” ha concluso.