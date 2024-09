La risposta di Chiara all'ultimo brano di Fedez è appena arrivata. Successivamente, è lui stesso a commentare: "Caldo".

Dopo aver trascorso giorni al centro di polemiche, in cui è stata coinvolta anche la figura di Chiara Ferragni, l’influencer ha voluto chiarire la sua posizione venerdì scorso. Ha espresso la sua opinione riguardo al prossimo singolo Allucinazione Collettiva, che ha definito un falso pezzo romantico privo di autenticità, sottolineando: “In poche ore sarà pubblicato non un dissing come quelli che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, bensì un canzone romantica fasulla, senza sincerità né verità. È una mossa calcolata per sfruttare la circostanza. Io sto cercando di proseguire nonostante tutto e vorrei che la mia persona fosse esclusa da ciò che sta accadendo. Finora sono rimasta in silenzio e ho scelto di non intervenire per proteggere la mia famiglia. Adesso però ne ho abbastanza. Ho subito aggressioni verbali, diffamazioni false e gossip maliardi. Voglio mettere un punto e proseguire serenamente con la mia vita. Non voglio essere coinvolta in questioni estranee a me“. Uno sfogo relativo alla nuova reazione di Chiara Ferragni alla traccia musicale di Fedez Allucinazione Collettiva. Sabato scorso Riccardo Maurizio Buscaglia, tiktoker noto, ha condiviso un video su TikTok abbinato alla canzone Allucinazione Collettiva commentando: “Prima la lascia e la attacca, poi le dedica una canzoncina romantica di basso livello. Che intenzioni ha? È una strategia di marketing? Dissing seguiti da romanticherie?“. Domenica, Buscaglia ha postato un altro video mostrando il “mi piace” di Chiara al video precedente: “Reazione sincera quando una grande personalità ti aggiunge ai suoi preferiti – E se finisco nei preferiti di Ferragni, allora sono felice. Grazie“.

Il noto rapper Fedez non ha mantenuto un basso profilo e sembrerebbe che presto presenterà un nuovo brano (che non riguarda necessariamente Tony Effe o Ferragni). Poco tempo fa, attraverso un post su Instagram, l’artista ha annunciato: “Emergo dalle profondità. Il mio inchiostro è pronto e anche io”. Quale sorpresa ci riserva l’artista di Milano?