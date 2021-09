RemTech Expo,Violo: per geologi occasione confronto e formazione

Ferrara, 22 set. (askanews) – Le risorse ambientali, le bonifiche, i rischi naturali e le energie rinnovabili. Sono i temi su cui i geologi italiani si sono confrontati durante i lavori del RemTech Expo 2021, appuntamento fieristico rivolto al mondo delle bonifiche e della protezione e riqualificazione del territorio che fino al 24 settembre sarà ospitato dalla Fiera di Ferrara.

“Per noi il RemTech rappresenta un momento straordinario di confronto – ha spiegato Francesco Arcangelo Violo, Presidente consiglio Nazionale dei Geologi -.

I geologi frequentano e partecipano alle iniziative per confrontarsi, per uno scambio di conoscenze e di esperienze, quindi rappresenta un’occasione di aggiornamento e formazione professionale per i nostri iscritti. I temi che vengono trattati in questo evento sono i temi di cui i geologi hanno specifica competenza: quelli ambientali, delle bonifiche, dei rischi naturali e delle energie rinnovabili. Temi che devono diventare il motore centrale per la per la ripresa del nostro Paese dalla crisi economica che lo attanaglia dopo la pandemia”.

Un focus particolare è dedicato alla geotermia a bassa entalpia – lo sfruttamento del calore contenuto nel primo strato di sottosuolo, attraverso un fluido vettore, per mezzo di una pompa di calore – ancora poco conosciuta e impiegata in Italia, ma che consentirebbe di abbattere l’emissione di CO2. Numerosi gli appuntamenti per riflettere sulla risorsa idrica.

“Abbiamo evidenziato la necessità di approfondire le conoscenze di questa risorsa – ha aggiunto Violo – perché senza conoscenze approfondite, studi ma anche monitoraggi delle caratteristiche qualitative e quantitative dell’acqua non è possibile pianificare e programmare un utilizzo corretto”.