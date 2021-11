Renzi e le intese con Forza Italia in Sicilia: “Non mi sto spostando a destra”

Secondo il senatore Renzi gli accordi con Forza Italia in Sicilia non hanno effetti sulla politica nazionale

Ospite della trasmissione “Zapping” su Rai Radio1, Renzi ha parlato a tutto campo del Ddl Zan, del suo viaggio in Arabia Saudita e delle intese che riguardano le prossime elezioni in Sicilia.

Renzi e le intese per le elezioni in Sicilia

Ospite della trasmissione “Zapping” su Rai Radio1, Renzi ha parlato a tutto campo degli ultimi avvenimenti che hanno caratterizzato la politica italiana con particolare riferimento alle polemiche sorte dopo l’affossamento del Ddl Zan – che da più parti hanno attribuito a Italia Viva – e il viaggio del senatore toscano in Arabia Saudita proprio mentre tutto questo accadeva.

Ma la domanda che tiene banco in questi ultimi giorni è il suo ipotetico “spostamento a destra” anche nella politica nazionale dopo i contatti con Forza Italia che riguardano le prossime elezioni in Sicilia, con tanto di cena a Firenze- anche questa fonte di polemiche a non finire – con Gianfranco Miccichè.

Renzi e le intese in Sicilia: “Non mi sto spostando a destra”

Così dopo la lunga disamina sulla (triste) vicenda legata al Ddl Zan, dopo aver rispedito al mittente le accuse di aver affossato la legge e rivendicando tra l’altro il suo apporto alla difesa dei diritti civili con la legge del 2016 durante il suo governo, alla precisa domanda del conduttore della trasmissione Renzi ha risposto con un secco “no, non mi sto spostando a destra“.

Renzi: Sicilia, terra di sperimentazioni

Un accordo solo locale dunque quello che riguarda la Sicilia:

“La Sicilia è da sempre una terra di sperimentazioni , chiamiamole così, audaci. C’è da eleggere il sindaco di Palermo e il presidente della Regione. Soprattutto sul sindaco di Palermo stanno valutando se quell’area definita popolare, quella che va da Forza Italia fino a fino ai riformisti del Pd, riesce a stare insieme. Il mio commento è che se son rose fioriranno, vedremo.

E’ una questione in questo momento tutta interna alla Sicilia”.