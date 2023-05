Repubblica Centrafricana: ambasciatore chiede che Russia installi base militare

Mosca, 29 mag. (Adnkronos) – L'ambasciatore della Repubblica Centrafricana in Russia Leon Dodonu ha annunciato il desiderio del suo Paese di ospitare una base militare russa. "Ora abbiamo bisogno di una base militare russa, dove possano essere dislocati da 5 a 10mila soldati, che potrebbero essere utilizzati in altri Paesi, se necessario. Abbiamo chiesto informazioni in merito", ha dichiarato in un'intervista al quotidiano russo Izvestia. Secondo Dodonu, permangono minacce alla sicurezza della Repubblica Centrafricana provenienti in particolare dai profughi sudanesi fra i quali vi sarebbero delle persone armate.