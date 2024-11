Il noto attore pugliese parla di amore, carriera e momenti di vita in un'intervista sincera.

Un’intervista senza filtri

Riccardo Scamarcio, uno degli attori più amati del panorama cinematografico italiano, ha recentemente rilasciato un’intervista a Belve, condotta dalla temuta Francesca Fagnani. Durante la conversazione, Scamarcio ha condiviso aneddoti inediti e confessioni personali, rivelando lati inaspettati della sua vita e carriera. La chiacchierata, che andrà in onda su Rai Due, ha messo in luce non solo il suo percorso artistico, ma anche le sue esperienze più intime.

La lotta con le dipendenze

Un tema delicato affrontato dall’attore è stato quello delle sostanze stupefacenti. Scamarcio ha ammesso di aver fatto uso di droga in passato, ma ha sottolineato di non aver mai sviluppato una vera e propria dipendenza. “La droga la conosco bene. Ho provato quasi tutto, ma non è mai diventata una dipendenza”, ha dichiarato, rivelando un periodo della sua vita che ha definito “dissipato ma artistico”. La sua adolescenza ad Andria è stata caratterizzata da momenti di ribellione e creatività, un contrasto che ha plasmato la sua personalità.

Riflessioni sulla carriera e i riconoscimenti

Scamarcio ha anche toccato il tema dei premi e dei riconoscimenti nel mondo del cinema, esprimendo un certo rammarico per non aver ricevuto il giusto riconoscimento. “Hanno vinto tutti, tranne me”, ha affermato con una punta di polemica. La Fagnani ha colto l’occasione per chiedere se meritasse di più, e l’attore ha risposto con sincerità, ammettendo di aver “pestato i piedi” a persone influenti nel settore. Questa ammissione ha rivelato un lato vulnerabile dell’attore, che ha dovuto affrontare le conseguenze delle sue scelte professionali.

Infine, la conversazione si è spostata sul tema dell’amore. Scamarcio, attualmente legato a Benedetta Porcaroli, ha parlato della sua relazione con affetto. “Sono innamorato di Benedetta”, ha dichiarato, mentre la madre dell’attore ha espresso la sua gioia per la serenità del figlio. Questo momento di tenerezza ha messo in evidenza un lato più personale di Scamarcio, lontano dall’immagine di divo del cinema. La sua sincerità e il suo umorismo hanno reso l’intervista un’occasione unica per conoscere meglio l’uomo dietro l’attore.