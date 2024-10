Ricerche disperse per il velista Davide Manca in Sardegna

Le ricerche di Davide Manca, il velista cagliaritano di 41 anni, sono attualmente senza esito. L’uomo è disperso nell’area di Monte Arcosu, a Siliqua, nel sud della Sardegna, da sabato notte. In quella zona, un violento nubifragio ha colpito la regione, causando piogge torrenziali che hanno portato all’esondazione di alcuni fiumi e devastato le campagne circostanti.

Le circostanze della scomparsa

Secondo le prime ricostruzioni, Manca è stato trascinato via dall’acqua mentre cercava di raggiungere un rifugio a bordo del suo fuoristrada. Le operazioni di ricerca sono state sospese per il buio e riprenderanno all’alba del giorno successivo. La situazione è complicata dalla presenza di detriti e dall’impraticabilità delle strade, rendendo difficile l’accesso alle aree più colpite.

Operazioni di soccorso in corso

Oggi, le operazioni di ricerca sono state condotte da un team di 11 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico delle Stazioni di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano. Tra di loro ci sono specialisti di soccorso in forra, che sono stati imbarcati su un elicottero della Guardia di Finanza per raggiungere l’area delle ricerche. Le squadre hanno iniziato a perlustrare entrambe le sponde dell’alveo, partendo dal punto in cui è stata ritrovata l’auto di Manca, avvenuta ieri.

Supporto delle forze dell’ordine

In supporto alle operazioni, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno utilizzato un elicottero, unità cinofile per la ricerca in macerie e droni. I carabinieri sono stati coinvolti per garantire la sicurezza e coordinare le operazioni di soccorso. La comunità locale è in apprensione e spera in un esito positivo delle ricerche, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.