Dal 2 di dicembre non si hanno più notizie di Suamy Rispoli, 16 anni, scomparsa da Portici (Napoli) dopo essere uscita da scuola. Le ricerche continuano senza sosta, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Portici, scomparsa da diversi giorni la sedicenne Suamy Rispoli

Sono giorni di apprensione a Portici, nel Napoletano, dove una ragazza di appena 16 anni, Suamy Rispoli, è scomparsa nel nulla dal 2 dicembre, dopo essere uscita da scuola.

A lanciare l’allarme la madre, Jole Masilici, con un post sui social, madre a cui era stata tolta la potestà genitoriale. Suamy infatti era stata affidata a una casa famiglia dallo scorso mese di gennaio, quando il tribunale dei minori ha disposto un tutore legale al fine di ovviare a una serie di problematiche familiari.

Portici, scomparsa da diversi giorni la sedicenne Suamy Rispoli: gli ultimi aggiornamenti

Dopo essere uscita da scuola lo scorso 2 di dicembre, Suamy Rispoli non è più rientrata nella casa famiglia che la stava ospitando dallo scorso mese di gennaio. La ragazza indossava una maglietta blu, un paio di jeans e un pellicciotto nero. Con sé non aveva né soldi né documenti, né vestiti. Il suo cellulare inoltre risulta spento dalle 14.00 di martedì 2 dicembre. Le indagini sono attualmente in corso, queste le parole della madre: “doveva essere al sicuro, protetta, e invece non so che fine abbia fatto. Mia figlia è fragile, ho paura che le sia successo qualcosa. Io e il papà di Suamy, dal quale sono separata, siamo disperati. Potevamo incontrare nostra figlia nella struttura, io l’avevo vista il giorno prima che sparisse, stavamo ricostruendo il nostro rapporto, ma era agitata. Ho paura che le sia accaduto qualcosa.”