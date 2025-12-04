Tatiana Tramacere, inizialmente annunciata come morta, è viva e in buone condizioni. I sanitari del 118 sul luogo per verificare lo stato di salute.

La scomparsa di Tatiana Tramacere, giovane poetessa di Nardò, ha scosso profondamente la comunità locale e acceso le indagini delle autorità. Il caso, iniziato il 24 novembre quando la ragazza è sparita senza lasciare tracce, ha rapidamente coinvolto il reparto investigativo speciale dei Carabinieri e ha posto l’attenzione su Dragos-Ioan Gheormescu, l’ultima persona che l’ha vista.

La svolta è arrivata questa sera, giovedì 4 dicembre.

Scomparsa Tatiana Tramacere, si stringe il cerchio: fermato l’amico

Come riportato da Repubblica, i Carabinieri del reparto investigativo speciale RIS stanno per eseguire una perquisizione approfondita presso l’abitazione di Dragos-Ioan Gheormescu, 30enne romeno, ultimo a vedere Tatiana Tramacere prima della sua scomparsa il 24 novembre a Nardò. Da quel giorno, della giovane non si avevano più notizie, e la sua famiglia ha sempre escluso l’ipotesi di un allontanamento volontario. La procura di Lecce ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, senza escludere alcuna pista.

Tatiana Tramacere è scomparsa nel pomeriggio del 24 novembre scorso da Nardò, dopo essere uscita di casa dicendo alla madre che si stava recando al lavoro a Lecce e che si sarebbero riviste in serata. Secondo quanto raccontato da Dragos, nella serata dello stesso giorno Tatiana le avrebbe confidato il desiderio di partire per “staccare la spina” e andare a salutare alcuni amici fuori regione, circostanza confermata anche dall’intervista che il giovane ha rilasciato all’inviata della trasmissione “Chi l’ha visto?”, impegnata nel seguire il caso.

Scomparsa Tatiana Tramacere: tensione e rabbia fuori casa del giovane fermato

Era stata data per morta, ma la notizia è stata smentita. Secondo quanto riportato inizialmente dal Corriere e il Mattino, a Galatone, lungo la strada vecchia, era stato rinvenuto il corpo di Tatiana Tramacere e l’indagine aveva coinvolto Dragos Gheormescu, amico della giovane. Il Mattino sottolineava che, mentre l’amico della ragazza veniva ascoltato dai carabinieri in caserma, davanti alla sua abitazione si era radunata una folla sempre più numerosa. Con la diffusione della notizia della presunta morte, centinaia di persone avevano cercato di forzare l’ingresso dell’abitazione, urlando ai carabinieri: “Lasciatelo a noi!”. La tragica vicenda, tuttavia, si è rivelata falsa: Tatiana Tramacere è viva.

Scomparsa Tatiana Tramacere: l’intervento del colonnello Andrea Siazzu

Intervistato dal Quotidiano di Puglia, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Andrea Siazzu ha dichiarato, contrariamente alle prime indiscrezioni, che il corpo di Tatiana Tramacere non è stato ritrovato.

“Una notizia falsa che è stata data da qualcuno“.

Tatiana Tramacere ritrovata viva: era scomparsa da 10 giorni. Spunta l’ipotesi del sequestro

Contrariamento alla tragica notizia diffusa inizialmente, Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva e in buone condizioni. La giovane sarebbe stata sequestrata presso l’abitazione dell’amico, come confermato da fonti investigative, a riportarlo è l’ANSA.

“Tatiana è viva, sta bene e in apparenti condizioni di buona salute. Lasciateci lavorare per comprendere se era in uno stato di costrizione o se era una sua volontà”, ha confermato il colonnello Siazzu al Quotidiano di Puglia.

Nella serata, per diversi minuti, alcune fonti – poi risultate errate – avevano annunciato la morte di Tatiana Tramacere. La notizia era stata rilanciata da alcuni media, tra cui il Corriere. “Ci scusiamo con Tatiana Tramacere, con i suoi familiari e con i lettori per l’errore“, ha dichiarato la testata sui profili social.