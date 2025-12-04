Tatiana Tramacere, 27 anni di Nardò, è scomparsa lo scorso 24 novembre mentre si recava al lavoro a Lecce. La Procura locale ha aperto un’indagine per istigazione al suicidio, mentre amici e familiari lanciano appelli e si concentrano sulle ultime frequentazioni della giovane, nell’attesa di notizie che possano fare luce sul suo destino.

Tatiana Tramacere scomparsa da dieci giorni: indagini aperte su ogni pista, ipotesi istigazione al suicidio

La Procura di Lecce ha avviato un fascicolo per istigazione al suicidio in seguito alla misteriosa sparizione di Tatiana Tramacere, 27 anni, originaria di Nardò. La giovane, impiegata nel settore pubblicitario e studentessa di Psicologia, è scomparsa nel pomeriggio del 24 novembre scorso mentre si recava al lavoro a Lecce, senza più dare notizie di sé.

I carabinieri hanno sequestrato il cellulare di un amico 30enne della ragazza, che, secondo le testimonianze, l’avrebbe incontrata quella sera a pochi passi dal centro cittadino. La madre di Tatiana, parlando a “La vita in Diretta”, ha espresso preoccupazione per le insistenti attenzioni di questo uomo: “Questo Alessandro era un’ossessione. Lui è andato in officina, è venuto due volte a casa, ma Tatiana non ne voleva sapere niente. Lui insisteva“.

La famiglia ha inoltre spiegato che la giovane avrebbe dovuto partire per Brescia per incontrare un ex fidanzato, senza però mostrare segnali di problemi prima di uscire di casa: “Quando lunedì è uscita di casa era normale. Era diretta al lavoro a Lecce. Poi non abbiamo saputo più niente: buio totale“, ha raccontato la madre tra le lacrime, aggiungendo un disperato appello: “Tatiana torna a casa“.

Tatiana Tramacere scomparsa da dieci giorni: parla un amico a ‘Chi l’ha visto?’

La trasmissione “Chi l’ha visto?” ha riferito dei tentativi di contattare Alessandro, il ragazzo che, secondo la famiglia, avrebbe cercato Tatiana più volte dopo la sua scomparsa. I familiari sostengono che si sarebbe spacciato per il fidanzato della giovane, mentre Tatiana lo considerava solo un amico. Alessandro ha rifiutato ogni confronto con la giornalista, dichiarando: “Non voglio saperne nulla“, pur precisando di collaborare già con gli inquirenti.

A parlare in trasmissione è stato invece Dragos, amico della ragazza e presunto ultimo a vederla la sera del 24 novembre. Racconta che gli investigatori gli hanno sequestrato il cellulare perché “potrebbero esserci prove di atti di istigazione al suicidio“. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, i due si sarebbero incontrati vicino al centro città intorno alle 19.30 per un chiarimento, spostando così in avanti di qualche ora l’ultima presenza nota di Tatiana vicino al parco Raho, a pochi passi da casa.

Dragos ha spiegato che quella sera il cellulare di Tatiana era scarico, rendendola irraggiungibile proprio nel momento in cui scompare. Racconta anche di averle proposto di accompagnarla nel viaggio a Brescia, previsto per il 27 novembre, che avrebbe dovuto fare per salutare amici e non esclusivamente l’ex fidanzato.

Alla domanda se qualcuno possa averle fatto del male, Dragos ha evitato di rispondere, limitandosi a dire: “Avrà voluto allontanarsi per riflettere e staccare la spina“.