La scomparsa di Tatiana Tramacere, 27 anni, da Nardò il 24 novembre ha acceso l’attenzione delle autorità e della comunità locale. Studentessa di Psicologia e molto attiva sui social, Tatiana è sparita senza lasciare tracce, spingendo le forze dell’ordine a ricostruire ogni dettaglio della sua vita quotidiana, dai rapporti personali agli spostamenti più recenti, per capire cosa possa essere accaduto.

Proseguono le indagini sulla scomparsa di Tatiana Tramacere

La scomparsa di Tatiana Tramacere, 27 anni, originaria dell’Ucraina e adottata in Italia, ha mobilitato le autorità da Nardò fino a diverse regioni del Paese. La giovane studentessa di Psicologia è sparita il 24 novembre, e da allora le ricerche non si sono fermate.

Gli investigatori stanno ricostruendo ogni dettaglio della sua vita quotidiana, dai rapporti sentimentali agli spostamenti più recenti, passando per le sue attività sui social network. Inizialmente si era ipotizzato un allontanamento volontario, visto che Tatiana in passato si era già allontanata per brevi periodi, ma con il passare dei giorni l’indagine si è estesa a tutte le possibili piste, con un’attenzione particolare agli ultimi momenti prima della sua scomparsa.

Le autorità stanno ascoltando amici, conoscenti e familiari, analizzando messaggi, telefonate e tabulati, senza escludere alcuna ipotesi investigativa.

Scomparsa Tatiana Tramacere, spuntano i biglietti: gli indizi e la possibile pista

Nei giorni precedenti la scomparsa, Tatiana avrebbe passato del tempo con un giovane di nome Alessandro, mostrandosi calma e rilassata, come riferito dalla madre del ragazzo. Tuttavia, secondo i genitori della ragazza, Tatiana non desiderava mantenere rapporti con lui e più volte gli aveva chiesto di lasciarla stare.

Ulteriori elementi riguardano la vita sentimentale della giovane: Tatiana aveva manifestato l’intenzione di raggiungere il suo ex a Brescia, arrivando a prenotare i biglietti del treno, come rivelato dalla mamma in una intervistata al TG1. Questo dettaglio ha alimentato l’ipotesi dell’allontanamento volontario.

L’ultima conversazione con la figlia risale alle 15:30 del giorno in cui è scomparsa, quando Tatiana le aveva detto: “Mamma, vado a lavorare a Lecce. Non è tornata più!”, prima di uscire senza più fare ritorno; il suo telefono è rimasto inattivo, completamente spento. “Ho paura le sia capitato qualcosa di brutto“, aggiunge la mamma.

Parallelamente, i suoi profili social, soprattutto Instagram, sono sotto analisi: Tatiana condivideva poesie e riflessioni emotive, che sebbene non esplicitassero fatti personali, sono ora valutate attentamente dagli inquirenti. La comunità locale, insieme a familiari e autorità, mantiene alta l’attenzione e continua a lanciare appelli nella speranza di ricevere qualsiasi informazione utile a ritrovare la giovane.