La vittima, Stefanie Piper, che sui social aveva circa 44mila follower, era scomparsa da Garz una settimana fa, dopo aver partecipato a una festa di Natale. La giovane donna prima di scomparire nel nulla, avrebbe inviato un messaggio a una amica, dicendo di essere preoccupata per la presenza di una figura sospetta nel vano scale del suo condominio. Stefanie è stata poi ritrovata morta in una zona boschiva una settimana dopo vicino a Maribor, in Slovenia. Ora è stata fermato l’ex fidanzato.

A uccidere Stefanie Piper potrebbe essere stato l’ex fidanzato, arrestato lo scorso 24 novembre in Slovenia, nei pressi della sua auto trovata bruciata. IL 28 novembre è stato estradato in Austria e, interrogato dalla Stiria, ha deciso di collaborare, dicendo dove si trovava il corpo dell’influencer. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un omicidio premeditato, con l’ex fidanzato che avrebbe strangolato Stefanie, poi avrebbe messo il corpo in una valigia, valigia poi abbandonata in un bosco vicino a Maribor. Le indagini continuano, tanto che sono stati arrestati anche il fratello e il patrigno dell’uomo, principalmente per il rischio di inquinamento delle prove. Al momento i due uomini non hanno voluto fornire dichiarazioni.