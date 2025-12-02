La scomparsa di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò, tiene in apprensione la comunità locale e le autorità. Da lunedì 24 novembre la giovane non ha più dato notizie di sé, e le ricerche delle forze dell’ordine si estendono su tutto il territorio nazionale, tra ipotesi di allontanamento volontario e indagini sui suoi ultimi spostamenti e post sui social.

Scomparsa e ricerche di Tatiana Tramacere: versi, social e piste investigative

Le autorità stanno esaminando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona vicina all’abitazione e del centro cittadino, senza che finora emergano elementi utili. Il tavolo tecnico della Prefettura coordina le ricerche di carabinieri, protezione civile e volontari. L’attenzione è concentrata anche sui contenuti condivisi sui social da Tatiana: alcune poesie pubblicate sul suo profilo Instagram pochi giorni prima della scomparsa sembrerebbero riflettere un legame profondo e una lontananza sofferta.

Tra queste, i versi più recenti recitano: “Camminavo su strade che non conoscevo, ma sentivo sempre il tuo respiro come un’eco che non si spegne mai. Dovevamo allontanarci per misurare la forza del filo invisibile che ancora ci lega“.

Anche il sindaco Pippi Mellone, sottolineando l’eccezionale preoccupazione della famiglia, ha scritto sui social: “Tatiana non si allontana mai senza avvisare la famiglia. Le ricerche continuano senza sosta. Se l’avete vista o avete informazioni chiamate subito il 112. Anche un piccolo dettaglio può fare la differenza“.

Tatiana Tramacere scomparsa da giorni: ricerche senza sosta e gli ultimi aggiornamenti

Proseguono senza sosta le ricerche di Tatiana Tramacere, 27 anni, scomparsa dallo scorso 24 novembre a Nardò, in provincia di Lecce. La giovane, molto attiva sui social e seguita da oltre 54 mila follower, è uscita di casa intorno alle 15:30 senza farvi più ritorno. Al momento della scomparsa indossava jeans e un cappotto grigio.

I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri, che hanno attivato le indagini su tutto il territorio nazionale. Il telefono cellulare di Tatiana risulta spento e, allo stato attuale, l’ipotesi più accreditata è quella di un allontanamento volontario.

Il Comune di Nardò e le forze dell’ordine hanno diffuso l’identikit della giovane — alta 155 cm, capelli rossi e lisci, occhi azzurri — invitando chiunque abbia informazioni a contattare immediatamente il 112.