Alnatura, Bio Primo e Pural, questi i i nomi commerciali da considerare in merito al richiamo alimentare di vari marchi di mandorle: sono pericolose

È scattato in queste ore il richiamo alimentare di vari marchi di mandorle: sono pericolose, si tratta di tre prodotti specifici che sono stati tempestivamente ritirati dal mercato perché conterrebbero troppo acido cianidrico, tuttavia è evidente che potrebbero esserci ancora molte confezioni in commercio.

Richiamo alimentare di mandorle: perché possono far male se consumate

Si tratta di mandorle con caratteristiche potenzialmente nocive per la salute umana. Perché? Nei tre marchi è stata rilevata la presenza di un elevato tenore di acido cianidrico, troppo a contare che quell’acido (prussico) noi lo conosciamo in diversa combinazione chimica come cianuro e che a dosi concentrate (non quelle alimentari, sia chiaro) è un veleno.

Ecco i marchi che sono stati sottoposti al ritiro precauzionale dal mercato

Ma quali sono i marchi? Le mandorle intere e le mandorle macinate di Alnatura, poi le mandorle non pelate di Bio Primo (richiamate da Müller Handels) e le mandorle di Pural (richiamate da Phag).

In dosi minime anche se superiori al consentito l’acido cianidrico può provocare mal di testa, problemi gastrointestinali e altri sintomi da avvelenamento che appaiono poco dopo il consumo. In buona sostanza in quelle confezioni ci sono troppe mandorle amare.

Le confezioni della marca Pural sono quelle da 250 grammi con data di scadenza al 20.08.2022 (solo con numero di lotto B111203).

Per Alnatura, sono interessate la mandorle macinate bio in confezione da 150 grammi con scadenza al 10.08.2022 e consumabili entro il 29.11.2022 in confezione da 200g. Le mandorle ritirate di Bio Primo sono quelle del lotto 7111299 con scadenza al 29.08.2022. I clienti che hanno acquistato tali alimenti sono pregati di non mangiarli, come da norma del ministero della Salute possono essere restituite e sostituite.