Richiesta di liberazione per attivista climatica siberiana da parte di gruppi indigeni

Recentemente, un gruppo di circa quaranta organizzazioni che rappresentano le popolazioni indigene a livello globale ha lanciato un appello al presidente russo Vladimir Putin, chiedendo la liberazione di Daria Yegereva. Questa giovane attivista climatica, appartenente al popolo Selkup e residente nella città di Tomsk, è stata arrestata il 17 dicembre e attualmente affronta accuse di terrorismo.

Yegereva è stata accusata di partecipare alle attività di un’organizzazione considerata terroristica dalle autorità russe, un’accusa che potrebbe portarla a una condanna fino a vent’anni di carcere. La sua detenzione è stata interpretata come una reazione diretta alle sue attività a favore dei diritti indigeni, in particolare per la sua partecipazione a un forum internazionale dove rappresenta la sua comunità.

Dettagli sull’arresto e le accuse

La polizia ha fatto irruzione nell’abitazione di Yegereva, confiscando i suoi dispositivi elettronici, e le accuse contro di lei sono state collegate a un gruppo indigeno che, secondo le autorità russe, sarebbe parte di un inesistente movimento separatista anti-russo. Questo gruppo era stato etichettato come estremista nel giugno e successivamente associato al Forum di Stati Liberi della Post-Russia, designato come organizzazione terroristica nel novembre dello stesso anno.

Le reazioni internazionali

La comunità internazionale ha reagito con preoccupazione alla notizia dell’arresto di Yegereva. L’International Indigenous Peoples Forum on Climate Change (IIPFCC), un organismo indipendente che rappresenta i popoli indigeni presso le Nazioni Unite e di cui Yegereva è co-presidente, ha dichiarato che la sua detenzione è completamente infondata e rappresenta una violazione dei diritti umani. Questo episodio è stato descritto come parte di una serie di raid condotti dal servizio di sicurezza FSB che hanno colpito altri 17 leader indigeni in Russia.

Richiesta di liberazione e implicazioni

Nel loro appello, le organizzazioni indigene hanno sottolineato l’importanza del lavoro di Yegereva nel contesto dei processi internazionali e hanno messo in evidenza il rischio di intimidazione per altri attivisti indigeni. Il contenuto della lettera aperta afferma che la detenzione di Yegereva mina la fiducia delle popolazioni indigene nella possibilità di partecipare senza timori ai processi riconosciuti a livello internazionale.

Il contesto dei diritti indigeni in Russia

Questa situazione non è un caso isolato, poiché le autorità russe hanno intensificato la repressione nei confronti di attivisti e gruppi indigeni, vedendo in essi una minaccia per l’ordine pubblico. L’appello globale per la liberazione di Yegereva sottolinea la necessità di tutelare i diritti dei popoli indigeni e di garantire la loro voce nei dibattiti ambientali, che sono sempre più cruciali in un contesto di crisi climatica.

In conclusione, il caso di Daria Yegereva rappresenta non solo una questione legale, ma un simbolo della lotta per i diritti indigeni e la giustizia climatica. La risposta della comunità internazionale potrebbe rivelarsi determinante per il futuro degli attivisti indigeni in Russia e per la salvaguardia delle loro culture e territori.