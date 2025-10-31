Richiesta di Maduro a Putin: Assistenza Militare per Affrontare le Crescente Tensioni con gli Stati Uniti

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha recentemente formalizzato una richiesta di assistenza militare al leader russo Vladimir Putin. Questo passo si colloca in un contesto di crescente tensione geopolitica, in particolare con il dispiegamento di forze militari statunitensi nei Caraibi.

Dettagli della richiesta di Maduro

Secondo documenti interni del governo statunitense, Maduro ha chiesto specificamente il potenziamento dei sistemi di difesa aerea del Venezuela.

Tra le sue richieste figurano la consegna di 14 unità di missili e la riparazione di aerei da combattimento Sukhoi Su-30MK2, già acquistati in precedenza da Caracas. Questi aerei sono considerati fondamentali per la difesa del paese.

Il ruolo degli aerei Sukhoi

Nel contesto della corrispondenza inviata a Putin, Maduro ha descritto i Su-30 come il “principale deterrente” per il governo nazionale di fronte a potenziali minacce di conflitto. La richiesta include anche la revisione di otto motori e cinque radar, oltre a un supporto logistico non specificato.

Le implicazioni della collaborazione con la Russia

Inoltre, Maduro ha proposto un piano di finanziamento a medio termine della durata di tre anni attraverso il conglomerato di difesa statale russo Rostec, sebbene l’importo richiesto non sia stato chiarito. Le relazioni tra Venezuela e Russia si sono consolidate nel corso degli anni, specialmente sotto la presidenza del defunto leader socialista Hugo Chávez.

Il contesto geopolitico attuale

Quest’anno, Maduro e Putin hanno firmato un trattato di partenariato strategico a Mosca, un ulteriore passo per rafforzare i legami tra i due paesi. Tuttavia, esperti osservatori hanno messo in guardia sulla capacità di Mosca di fornire aiuti significativi al Venezuela, data la sua attuale situazione legata alla guerra in Ucraina e il bisogno di intensificare le relazioni con altri partner regionali.

In questo contesto, è incerto se la Russia risponderà positivamente alla richiesta di Maduro. Le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela rimangono elevate, e qualsiasi operazione militare da parte degli Stati Uniti potrebbe portare a una situazione complessa per Mosca nel fornire supporto diretto.

La richiesta di Maduro a Putin rappresenta un tentativo di rafforzare la difesa nazionale del Venezuela in un momento di crescente ostilità. Tuttavia, la capacità della Russia di intervenire potrebbe essere limitata a causa delle sue priorità attuali e della situazione in Ucraina.