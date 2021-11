Riciclo gomma, Intesa Sanpaolo finanzia Electronic Systems

Milano, 26 nov. (askanews) – Parte da Momo, in provincia di Novara, la rivoluzione green nel riciclo della gomma, a cominciare dagli pneumatici usati. Protagonista la Electronic Systems, due volte premiata dalla Commissione Europea per il sistema brevettato dall’azienda che consente di rimettere immediatamente in produzione la gomma recuperata, a cui viene conferito un grado di purezza elevatissimo.

Nel 2019 la Electronic Systems ha messo a punto un impianto rivoluzionario, in grado di integrare processi fino a quel momento distinti: il recupero di gomma da pneumatici a fine vita, la devulcanizzazione della gomma ricavata e il diretto reinserimento in produzione.

L’innovazione offre una soluzione a un problema non da poco, quello del recupero degli pneumatici usati. Un progetto che vede anche il contributo di Intesa Sanpaolo attraverso finanziamenti green e circular.

Florinda Martena, presidente della Electronic Systems, con la vicepresidente Tiziana Martena e l’amministratore delegato Stefano Trizzino, è la mente che ha unito tecnica e immaginazione trasformando l’azienda di famiglia fondata nel 1979 in un’eccellenza all’avanguardia nell’innovazione e nella sostenibilità ambientale.

“Abbiamo inventato un sistema e una tecnologia utili al riutilizzo di pneumatici giunti a fine vita e di scarti di semi lavorazione in gomma in uno schema di economia circolare. Tale tecnologia è stata premiata dalla Commissione Europea nell’alveo dei programmi Horizon e Life. Anche Intesa Sanpaolo ha creduto in questa tecnologia e lo ha fatto sostenendola con grande competenza ed entusiasmo”, ha spiegato Martena. Il modello di riciclo e di riutilizzo della gomma brevettato a Novara sta conquistando il mercato globale. Un modello in cui ha fortemente creduto Intesa Sanpaolo concedendo 5 milioni di finanziamenti erogati dalla Filiale Imprese di Intesa Sanpaolo a Novara.