Andrea Diprè è finito nei guai. L’ex avvocato 51enne, ora youtuber, si è finto capotreno ma è stato riconosciuto dalla Polfer di Mestre e denunciato. Ecco cosa rischia.

L’ex avvocato trentino trasformatosi in youtuber, Andrea Diprè, si è finto capotreno di Trenitalia, chiedendo agli ignari passeggeri il biglietto, per poi scansionarlo con cellulare.

Inoltre, Diprè, filmava il tutto per poi pubblicarlo su YouTube: “gentili telespettatori, sono orgoglioso di lavorare per Trenitalia. Sono stato assunto come ‘capetto’ e controllore. Io li sgamo tutti, andiamo a vedere chi ha il biglietto.” A essere sgamato, però, è stato proprio lui, riconosciuto e denunciato dalla Polfer di Mestre.

Andrea Diprè, come detto, è stato riconosciuto e denunciato per essersi finto capotreno. Lo youtuber pubblicava dei video su YouTube, video che l’hanno tradito infatti, a ottobre, la polizia ferroviaria del Piemonte aveva ricevuto una segnalazione girata subito ai colleghi veneti. Da alcuni frammenti dei video che gli agenti di Venezia hanno analizzato si riconosceva proprio il viso di Diprè e, per questo motivo, sono riusciti a riconoscerlo. Il 51enne è stato denunciato per usurpazione di funzioni pubbliche.