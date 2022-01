Rifiuta la tradizione familiare della futura sposa di andare al letto con la suocera

Una strana richiesta partita con una innocente "cena familiare a due": rifiuta la tradizione della futura sposa di andare al letto con la suocera

Per la serie i matrimoni che non ti aspetti un imbarazzatissimo sposo avrebbe rifiutato la “tradizione familiare” della futura sposa di andare al letto con la suocera. Una tradizione familiare a dire il vero alquanto fumosa, ma che pare che in quella famiglia esistesse.

Rifiuta di andare al letto con la suocera dietro invito della futura sposa: la strana richiesta

Ad ogni modo il dato è che nel Regno Unito una coppia scoppia prima del matrimonio per la insolita proposta di lei e la vicenda diventa appannaggio di un articolo della blogger Caitlyn Cancey. Blogger che cita la testimonianza diretta del “quasi sposo”: “Ha detto che il ragazzo doveva portare la madre della sposa fuori per un appuntamento serale, comprarle un vestito, pagare tutto e comprare loro un hotel dove stare“.

L’invito iniziale solo per una cena allo scopo di conoscersi: lui rifiuta di andare al letto con la suocera

Insomma, sembrava una cosa a metà fra il formale e l’ammiccante. Pare che dietro questa richiesta l’uomo abbia prima riso, poi chiesto alla fidanzata se fosse seria, poi resettato la faccenda con un po’ di perplessità. Almeno fino a quando la fidanzata non si è ripresentata con la richiesta ad un mese esatto dalle nozze: un “appuntamento notturno”. A quel punto il ragazzo ha “riso, poi ho aspettato che lei andasse avanti”.

Manda a monte il matrimonio dopo aver rifiutato di andare al letto con la suocera

E ancora: “Non l’ha fatto, sembrava confusa sul motivo per cui stavo ridendo. Ha insistito ancora una volta sul fatto che fosse seria al 100% e che si aspettava che lo facessi”. Allora il ragazzo non ce l’ha fatta più ed ha mollato tutto, nozze, fidanzata e speranze di capire la logica di una cosa che molto logica non è. Ha detto l’uomo: “Non volevo passare una notte da solo in un hotel con qualcuno che non fosse stata la mia ragazza o moglie.

Ho insistito sul fatto che non avrei fatto la parte dell’hotel”. E in chiosa: “Poi me ne sono andato e basta”.