Riforma delle pensioni, in Francia esplode la rabbia tra i cittadini

A Parigi sono state fermate per disordini almeno 120 persone che protestavano per la riforma delle pensioni in Francia

Riforma delle pensioni in Francia

I cittadini fanno sentire la propria voce scendendo in piazza a protestare contro la riforma delle pensioni in Francia. Il punto su cui i francesi non sono d’accordo è l’innalzamento dell’età pensionistica da 62 a 64 anni.

Macron ha scavalcato i deputati

Un altro aspetto che non è stato accettato dai cittadini, è la mossa politico-giuridica messa in atto da Macron. Sul tema della riforma delle pensioni in Francia, infatti, si sarebbe dovuto votare il via libera per il provvedimento all’Assemblea Nazionale. Emmanuel Macron temendo che non ci fossero i numeri in parlamento, ha posto la questione sulla fiducia scavalcando i deputati e approvando la misura senza permettere loro di votare.

Il presidente francese ha utilizzato una “scorciatoia” che non è piaciuta per niente agli oppositori del provvedimento sia tra i parlamentari che tra i cittadini.

La rabbia dei cittadini

Le prime manifestazioni sono iniziate a Parigi già nel primo pomeriggio di ieri vicino alla sede dell’Assemblea nazionale, a Palais Bourbon. Durante la giornata migliaia di persone si sono dirette verso Place de la Concorde, nelle vicinanze dell’Eliseo, per protestare contro la riforma delle pensioni in Francia. La polizia ha caricato i manifestanti e ha usato gli idranti per disperdere la folla.

Le proteste dei violenti

I gruppi di violenti, dopo essere stati allontanati da Place de la Concorde, hanno distrutto e incendiato veicoli, durante la serata si sono scontrati con le forze dell’ordine.

I manifestanti hanno devastato le vetrine del quartiere esclusivo di Faubourg Saint-Honoré. Da quanto riportato da France Info sono state fermate dalla polizia almeno 120 persone.

