Riforme: Boccia, 'capigruppo per regole 'canguro', se forzature liberi in Aula'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Non vogliamo vivere una giornata come quella di ieri. Perché ieri la presidenza ha utilizzato la regola del canguro rispetto agli emendamenti presentati. Legittimo. Il totale degli emendamenti cangurati è di 35. Ma lo abbiamo saputo dopo, mentre si stava votando. I gruppi invece devono sapere prima il parere della presidenza sugli emendamenti e sui gruppi di emendamenti. Aver scoperto ieri, mentre si votava, che con la bocciatura di un emendamento si sarebbe cancellato il voto su gruppi di altri emendamenti ci ha lasciato perplessi. E questa decisione che non è stata condivisa con i gruppi ha creato un clima di scontro che noi non cerchiamo". Così ad inizio seduta il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Chiediamo la capogruppo per capire come si andrà avanti. Più di un terzo degli emendamenti presentati all'articolo 1 sono stati tagliati. E’ necessario a questo punto, e urgente, una riunione. Rischiamo uno scontro prima di metodo e poi verbale che non vogliamo. Se ci saranno forzature – avverte – ci riteniamo liberi di valutare cambiamenti del nostro atteggiamento in Aula. Il tema non è il canguro, che non è in discussione. Ma va chiarito il modo di utilizzo e quale è il campo di gioco”.