Rimini, abbandonano due gatti in un sacchetto: 12enni li salvano

“Tutto è bene quel che finisce bene”, dice un famoso detto. Dal riminese arriva una storia a lieto fine. Due giovanissime di dodici anni, Giada e Gloria, sono state protagoniste di un salvataggio miracoloso avvenuto a Viserba, nelle immediate vicinanze di via Del Reno. Le due hanno infatti ritrovato due gattini imprigionati in un sacchetto di plastica. I due mici non hanno riportato conseguenze, anche se è possibile anche solo immaginare lo spavento vissuto dai felini.

Rimini, due gatti ritrovati in un sacchetto di plastica

Stando a quanto riporta la testata RiminiToday, le due dodicenni stavano facendo una passeggiata quando sono state attirate dai miagolii dei gattini. II sacchetto si trovava a terra, mentre i due mici si dimenavano. Ad ogni modo, grazie agli artigli, i due felini sono riusciti a fare dei buchi permettendo loro di respirare e dunque sopravvivere. Ad ogni modo sono stati affidati alle cure del canile. Nella mattinata di lunedì 14 agosto sono stati sottoposti ad una visita dal veterinario.

L’assessore Mattei: “Gloria e Giada sono state straordinarie”

Tra le persone che hanno commentato questo salvataggio miracoloso c’è anche l’assessora al Benessere degli animali, Francesca Mattei. Quest’ultima – si legge ancora dalla testata – ha dichiarato: “Per fortuna la storia si è conclusa con un lieto fine. Gloria e Giada sono state straordinarie e, insieme a loro, il Canile di Rimini e tutta la rete di volontarie di Rimini Nord, tra cui Patrizia, che li ha ospitati in casa e portati dal veterinario Una nota dolce in mezzo a un episodio di una brutalità inaudita”.