Rimini, muore a 40 anni il tenente colonnello Roberto Russo: trovato in mare dopo aver fatto kitesurf

Un dramma ha scosso nelle scorse ore la Guardia di Finanza e tutto il comando provinciale di Rimini. Il tenente colonnello Roberto Russo è morto prematuramente all’età di 40 anni. Stando a quanto riporta ANSA, l’uomo è stato trovato privo di sensi in mare, all’altezza del bagno 60 di Rimini. Prontamente soccorso da un surfista, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da

fare.

Rimini morto a 40 anni il tenente colonnello Roberto Russo: trovato in acqua privo di sensi

Il tenente colonnello nelle ore precedenti aveva praticato kitesurf. Portato a riva dal surfista che ha cercato di rianimarlo effettuando le manovre del caso, l’uomo ha lottato nelle successive ore al ritrovamento tra la vita e la morte, ma il suo cuore ha smesso di battere in ospedale, intorno alle ore 21.00. Roberto Russo era stato comandante della compagnia della Guardia di finanza a Enna ed era arrivato a Rimini nel 2020 dove ha svolto il ruolo di comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria del comando provinciale.

Il cordoglio sui social

Nel frattempo, sono stati diversi i messaggi di cordoglio sui social a cominciare dall’Unione Sindacale Italiana Finanzieri che su Facebook ha scritto: “Purtroppo è giunta la triste notizia della prematura scomparsa del Ten. Colonnello Roberto Russo, Comandante del Nucleo P.E.F. Rimini. Alla famiglia, agli amici e colleghi, USIF porge il più profondo cordoglio”.

Così invece il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad in una nota su Facebook: “Ho appreso stamane di questa tragedia. Roberto Russo è stato oltre che un validissimo uomo delle Istituzioni, una persona garbata, disponibile e amica della nostra Città. Se n’è andato maledettamente troppo presto. A tutta la sua Famiglia e a tutta la Guardia di Finanza vanno le mie più sentite e sincere condoglianze”.