Se ne è parlato per giorni, con tantissime persone che si sono recate all’interno della Basilica di San Lorenzo in Lucina solo per vederlo: l’affresco, con l’angelo col volto simile a quello di Giorgia Meloni, è stato rimosso. Le parole del parroco.

Basilica di San Lorenzo in Lucina: è stato rimosso l’affresco di Meloni

Nella Basilica di San Lorenzo in Lucina è stato rimosso il volto dell’angelo che assomigliava a Giorgia Meloni. L’affresco, situato nella cappella laterale della Basilica, è stato oggetto per giorni di diverse polemiche, proprio per l’evidente somiglianza del volto dell’angelo con la premier. A rimuoverlo è stato lo stesso Bruno Valentinetti nella notte: “l’ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano. La Curia ha voluto così e io l’ho cancellato.” Ora l’opera originale dovrebbe essere ripristinata.

Rimosso l’affresco di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina: le parole del parroco

Stop alle polemiche, il volto dell’angelo che assomigliava a Giorgia Meloni è stato rimosso. A confermarlo anche il parroco della Basilica di San Lorenzo in Lucina, monsignor Daniele Micheletti: “lo abbiamo rimosso. Ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto. E poi c’era una processione di persone che venivano per vederlo, non per ascoltare la messa o pregare… Non era possibile.”