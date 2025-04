Rinvenimenti di ordigni bellici a Montebello Vicentino

Un problema ricorrente

Negli ultimi mesi, il Comune di Montebello Vicentino ha vissuto una situazione allarmante con il ritrovamento di ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Solo nell’arco di quattro mesi, sono stati scoperti quattro residuati bellici, un evento che ha costretto le autorità a organizzare operazioni di disinnesco, comunemente note come “bomba day”. Questi eventi non solo richiedono l’evacuazione dei residenti, ma comportano anche significativi disagi al traffico, con chiusure temporanee dell’autostrada A4 e della linea ferroviaria esistente.

La risposta delle autorità locali

Il sindaco di Montebello Vicentino, Dino Magnabosco, ha espresso la sua crescente preoccupazione riguardo a questa situazione insostenibile. In una recente dichiarazione, ha sottolineato l’importanza di rivedere le procedure di bonifica bellica, suggerendo che un’analisi più ampia del territorio potrebbe prevenire futuri ritrovamenti. “Non sono un tecnico, ma ritengo che l’analisi puntuale del territorio debba essere sostituita da un’analisi a largo raggio”, ha affermato, evidenziando la necessità di un approccio più efficace per gestire i residuati bellici.

Implicazioni per la comunità

La continua scoperta di ordigni bellici ha un impatto significativo sulla vita quotidiana dei residenti di Montebello Vicentino. Ogni “bomba day” comporta non solo l’evacuazione temporanea delle abitazioni, ma anche un clima di ansia e preoccupazione tra la popolazione. Le autorità locali sono ora in attesa di una convocazione dalla Prefettura di Vicenza per discutere le prossime fasi e pianificare il nuovo intervento di disinnesco. La situazione richiede una risposta coordinata e tempestiva per garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre al minimo i disagi.