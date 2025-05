Rinvio a giudizio per 31 membri di CasaPound per saluto romano

Il caso di CasaPound e il saluto romano

Il , durante una commemorazione per Acca Larentia, 31 membri di CasaPound hanno eseguito il saluto romano, un gesto che ha sollevato l’attenzione della Procura di Roma. I pubblici ministeri, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, hanno chiesto il rinvio a giudizio per i militanti, accusandoli di violazione delle leggi Mancino e Scelba.

Queste leggi, che puniscono la propaganda fascista e razzista, sono state invocate per sottolineare la gravità della situazione.

Le indagini e le prove raccolte

Le indagini sono state affidate alla Digos della Questura e ai carabinieri, che hanno analizzato una serie di video per identificare gli autori del saluto romano. La commemorazione, secondo gli inquirenti, rifletteva “la liturgia delle adunanze usuali del disciolto partito fascista”, un aspetto che ha contribuito a giustificare l’azione legale. La raccolta di prove ha portato a un procedimento aperto pochi giorni dopo l’evento, evidenziando l’impegno delle autorità nel contrastare la diffusione di ideologie estremiste.

Le implicazioni giuridiche del saluto romano

La conclusione delle indagini, avvenuta a dicembre, è arrivata in un momento cruciale, a pochi mesi dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione, che ha chiarito le condizioni in cui il saluto romano può configurarsi come reato. Secondo i Supremi giudici, il giudice deve valutare “in concreto” una serie di elementi, come il contesto ambientale e la valenza simbolica del luogo, per determinare se ci sia un pericolo di “emulazione”. Questo aspetto giuridico è fondamentale per comprendere le responsabilità dei militanti e le conseguenze delle loro azioni.