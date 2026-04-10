Ripresa graduale dei treni sulla Adriatica: cosa cambia dopo la frana

La tratta ferroviaria Adriatica è tornata operativa il 10 aprile 2026 dopo l'intervento di tecnici RFI: treni in ripresa ma ritardi e limitazioni temporanee, mentre l'autostrada A14 resta bloccata.

La mattina del 10 aprile 2026 la circolazione sulla linea Adriatica è ripresa in modo graduale dopo la frana di Petacciato. I primi convogli hanno ripreso a transitare dalle ore 6:00, a seguito dell’intervento dei tecnici della RFI e delle società appaltatrici che hanno lavorato per rendere nuovamente percorribile la tratta. Trenitalia ha comunicato che la ripresa sarà progressiva e che, fino al completo ripristino delle condizioni normali, il servizio potrà subire modifiche e cancellazioni.

La riapertura riguarda in particolare il tratto compreso nella dorsale adriatica e si inserisce in un contesto più ampio: la frana aveva infatti interessato anche la A14 e la strada statale 16, paralizzando non solo i pendolari ma anche l’intero sistema logistico che gravita sulla costa adriatica. Le attività di verifica sono state coordinate con il Dipartimento della Protezione Civile per monitorare la stabilità del versante e garantire la sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria.

Interventi tecnici e limitazioni operative

Per consentire la riapertura la RFI ha impiegato oltre 60 tecnici a partire dalla sera dell’8 aprile, operando in turni continui per ispezionare e mettere in sicurezza binari e opere d’arte. Il ripristino è stato accompagnato da una riduzione cautelativa della velocità su alcuni tratti, misura che permette il transito ma limita la capacità della linea. Trenitalia ha predisposto punti di assistenza nelle stazioni interessate e ha offerto il rimborso integrale ai passeggeri che decidono di rinunciare al viaggio, invitando comunque a consultare i canali di infomobilità per aggiornamenti in tempo reale.

Impatto sui servizi ferroviari

Nel periodo di ripresa, il programma dei treni ad alta velocità, degli Intercity e dei treni regionali potrà essere soggetto a ritardi, variazioni di percorso o cancellazioni: si tratta di misure temporanee per garantire la sicurezza fino al completo ripristino della capacità della linea. Il lavoro combinato di ispezioni visive e strumentali ha permesso una riapertura controllata della tratta Pescara–Foggia, ma il ritorno alla piena normalità richiederà ulteriori verifiche e interventi manutentivi.

Le conseguenze per l’autotrasporto e la logistica

Se la ferrovia avvia la ripresa, la situazione sull’asse stradale rimane critica: il blocco dell’A14 tra Termoli e Montenero di Bisaccia impedisce ancora il transito dei mezzi pesanti. Secondo la FIAP l’interruzione costringe gli autotrasportatori a percorsi alternativi molto più lunghi — fino a 250 chilometri in più per alcune rotte — con un aumento stimato dei costi operativi del 70%. Questi numeri traducono in costi concreti pernottamenti, necessità di doppio conducente e ritardi nelle consegne, fattori che incidono sulle filiere e sui contratti in essere.

Richieste e misure urgenti

La FIAP ha chiesto interventi urgenti al ministero dei Trasporti, proponendo esenzioni dai pedaggi autostradali su tratte alternative, misure temporanee per facilitare la circolazione e l’apertura di un tavolo di crisi per la logistica. Le associazioni sottolineano come la frana di Petacciato sia un problema storico, conosciuto da oltre un secolo, e richiedono risposte strutturali per ridurre la vulnerabilità di una dorsale che, ogni volta che si indebolisce, provoca effetti a catena sull’economia e sulla mobilità.