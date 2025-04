Il caso De Lorenzo e il ripristino del vitalizio

Il recente ripristino del vitalizio per Francesco De Lorenzo, ex ministro della Sanità durante i governi di Andreotti e Amato, ha scatenato una serie di polemiche all’interno del Movimento Cinque Stelle. La decisione, presa dall’ufficio di presidenza della Camera, si basa su una delibera interna del 2015 che consente il ripristino dei vitalizi per i deputati riabilitati dalla magistratura.

Questo provvedimento ha suscitato malcontento tra i membri del M5S, in particolare nel leader Giuseppe Conte, che ha espresso il suo disappunto.

Le reazioni del Movimento Cinque Stelle

Nonostante il voto favorevole di tutti i gruppi politici, compreso il M5S, la decisione ha portato a una presa di posizione ufficiale da parte del partito. In una nota, i parlamentari hanno chiarito che il ripristino del vitalizio per De Lorenzo è stato un atto dovuto, in seguito a una sentenza del Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sua riabilitazione. Tuttavia, hanno anche riconosciuto l’errore politico commesso in sede di Ufficio di presidenza, assumendosi la responsabilità per la situazione.

Le implicazioni politiche e future del M5S

Il leader del Movimento ha sottolineato l’importanza di una maggiore attenzione su provvedimenti simili, affermando che decisioni di tale rilevanza non possono essere prese in modo affrettato. Conte ha dichiarato: “Quando si tratta di vitalizi e privilegi bisogna balzare sulla sedia e drizzare le antenne”. Questa affermazione evidenzia la necessità di un’analisi approfondita prima di procedere con decisioni che potrebbero compromettere l’immagine e i principi del Movimento, che ha storicamente lottato contro i privilegi della politica.

Inoltre, il M5S si è impegnato a lavorare per modificare le normative attuali, al fine di eliminare definitivamente la possibilità per un riabilitato di riottenere il vitalizio. Questo passo è in linea con l’azione storica del Movimento, che ha portato a una significativa riduzione dei vitalizi e dei privilegi dei parlamentari. La questione del vitalizio di De Lorenzo rappresenta quindi non solo un caso isolato, ma un test cruciale per la coesione interna e la credibilità del M5S nel panorama politico italiano.