rischi bioinformatici: come l'ia può facilitare modifiche a patogeni e mettere a rischio la biosicurezza

i servizi di intelligence mettono in guardia sul potenziale dell'ia di agevolare la creazione o la modifica di patogeni: cosa significa per la sicurezza globale e quali misure sono necessarie per ridurre i rischi

Il rapporto dei vertici dell’intelligence, reso pubblico il 13/02/, avverte che la rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale (IA) genera nuove vulnerabilità per la sicurezza biologica. Il documento segnala come strumenti avanzati di progettazione molecolare, simulazione e analisi dati possano essere sfruttati per sviluppare o alterare agenti biologici. Si tratta di un monito che mette in relazione innovazione digitale e sicurezza biologica, evidenziando rischi concreti se tali tecnologie vengono impiegate senza controlli adeguati.

I servizi di sicurezza sottolineano che queste capacità possono ridurre tempi, risorse e competenze necessari in passato, accelerando processi potenzialmente pericolosi.

Perché l’ia rappresenta un rischio per la biosicurezza

Dando seguito all’analisi sulle capacità emergenti, il rischio per la biosicurezza deriva da tre fattori concatenati: potenza computazionale, accessibilità degli strumenti e diffusione delle conoscenze biomolecolari.

L’IA generativa e gli algoritmi di machine learning consentono oggi di suggerire modifiche genetiche, ottimizzare sequenze proteiche e prevedere effetti fenotipici con rapidità e precisione prima impensabili.

Queste tecnologie possono ridurre le barriere tecniche alla progettazione di organismi, facilitando l’esplorazione sistematica di varianti virali e batteriche che un tempo richiedevano risorse e competenze elevate.

Inoltre, l’ampia disponibilità di dati genomici pubblici e l’uso diffuso di servizi cloud aumentano la probabilità che attori con intenti malevoli combinino informazioni e strumenti per finalità dannose.

La congiunzione di capacità computazionali, strumenti accessibili e dati aperti trasforma strumenti di ricerca in potenziali vettori di minaccia, rendendo necessario un aggiornamento delle misure di biosicurezza e controllo degli accessi.

Meccanismi pratici di abuso

I servizi di intelligence segnalano scenari concreti in cui l’IA facilita attività pericolose. La tecnologia può individuare mutazioni che aumentano la trasmissibilità o la resistenza dei patogeni. Può inoltre guidare la sintesi di sequenze genetiche e automatizzare protocolli sperimentali.

La modellazione computazionale che prevede interazioni molecolari consente di progettare agenti con caratteristiche specifiche. Anche strumenti accessibili via cloud e competenze di bioinformatica rendono realistica la possibilità che gruppi non statali o singoli abusino di pipeline automatizzate.

Queste dinamiche accentuano la necessità di rafforzare le misure di biosicurezza, il controllo degli accessi alle risorse cloud e la governance dei dati biologici.

Impatto e implicazioni per la politica e la ricerca

La diffusione incontrollata di tecnologie biologiche supportate dall’IA pone rischi concreti per la salute pubblica e la sicurezza internazionale. Autorità nazionali e organizzazioni internazionali richiedono misure coordinate per prevenire incidenti e abusi.

Per ridurre i rischi, gli esperti indicano la necessità di una governance multilivello che combini norme internazionali, controlli sull’accesso ai dati e standard operativi nelle piattaforme cloud. La comunità scientifica deve mantenere la trasparenza della ricerca, pur adottando politiche di accesso controllato a materiali sensibili.

In ambito accademico e industriale si raccomanda l’introduzione di protocolli di valutazione del rischio specifici per il dual use risk assessment e l’adozione di pratiche di responsible research. Questi strumenti servono a identificare scoperte con potenziale di abuso e a definire misure di contenimento prima della diffusione.

Le autorità di sicurezza sottolineano l’importanza di procedure di screening dei progetti e di controlli sui fornitori di servizi cloud che ospitano strumenti computazionali per la biologia. L’implementazione di tali controlli è attesa come passo necessario per mitigare scenari di destabilizzazione dei sistemi sanitari o di escalation geopolitica.

La piena applicazione dei controlli indicati nei documenti di intelligence è considerata necessaria per mitigare scenari di destabilizzazione dei sistemi sanitari o di escalation geopolitica. Tra le misure proposte figurano l’istituzione di sistemi obbligatori di screening per ordini di sequenze sintetiche e lo sviluppo di linee guida etiche e tecniche per i creatori di strumenti basati su IA applicati alla biologia.

Gli esperti indicano altresì il rafforzamento della cooperazione internazionale per la sorveglianza e lo scambio di informazioni, insieme a investimenti mirati in capacità di difesa biologica e diagnostica rapida. Queste azioni mirano a ridurre la probabilità di eventi accidentali o intenzionali, mantenendo al contempo il valore scientifico e sanitario della ricerca biomedica. Un possibile sviluppo atteso riguarda l’adozione coordinata di standard tecnici e protocolli di condivisione dei dati tra istituzioni pubbliche e centri di ricerca.

Bilanciare rischio e opportunità

Governi, istituzioni sanitarie e industria tecnologica individuano nell’IA strumenti capaci di accelerare lo sviluppo di vaccini, migliorare la sorveglianza epidemiologica e potenziare la diagnostica. Questi benefici si accompagnano a rischi concreti di uso malevolo o di errori sistemici, che possono compromettere la sicurezza collettiva.

Per mitigare questi rischi è necessario un approccio multilivello che integri regolazione, standard tecnici e controlli operativi. L’adozione coordinata di standard tecnici, protocolli di condivisione dei dati, meccanismi di audit indipendenti e programmi di capacity building per il personale sanitario costituisce la base per un ecosistema di innovazione responsabile. Lo sviluppo atteso riguarda l’adozione coordinata di standard tecnici e protocolli di condivisione dei dati tra istituzioni pubbliche e centri di ricerca.

Il richiamo del 13/02/ sollecita governi, istituzioni sanitarie e comunità scientifica a coordinare regole, trasparenza e cooperazione.

Riconoscere i rischi non implica arrestare la ricerca, ma orientarla con norme chiare e controlli efficaci.

Solo una strategia condivisa, basata su standard tecnici e protocolli di condivisione dei dati, può ridurre la probabilità che strumenti avanzati di intelligenza artificiale vengano impiegati per creare o modificare patogeni.

Questa strada tutela la popolazione mondiale e preserva la qualità della ricerca scientifica.

Il prossimo sviluppo atteso è l’attuazione coordinata di standard e protocolli tra istituzioni pubbliche e centri di ricerca a livello internazionale.